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IKEA возвращается в Украину — когда могут открыть магазины

10 июля 2024 20:26
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Ирина Шпак
редактор
IKEA в Украине-2024 — когда ожидается открытие
ТРЦ Blockbuster Mall. Фото: facebook.com/Алла Валенса
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Центральный офис IKEA принял решение о возвращении в Украину. Решение о возобновлении работы шведское руководство приняло в мае.

Об этом сообщает Forbes Ukraine.

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Одной из главных причин, по которым шведский ритейлер решил возобновить работу в Украине, стало успешное возобновление работы H&M и магазинов Inditex — Zara и Bershka. Однако официального заявления об открытии магазинов в нашей стране IKEA еще не было.

Forbes обратились в ТРЦ Blockbuster Mall, где раньше был магазин, чтобы узнать будущее открытие IKEA, однако там отказались от ответа. В то же время в магазин ведется подготовительная деятельность к открытию, но новых вакансий по набору персонала пока нет. Однако известно, что компания сохраняет рабочие места своих работников.

"Оптимальным временем для возвращения IKEA в Украину является осень. Все зависит от ситуации на фронте и в энергетике", — говорят эксперты.

Что еще стоит знать

Напомним, бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в области моды Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — весной 2024 официально решили вернуться на украинский рынок. Испанский ритейлер планирует заново открыть не менее 20 магазинов в Киеве и Львове.

Также мы писали, что в ноябре 2023 года на украинский рынок вернулся магазин H&M. Бизнес не работал после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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