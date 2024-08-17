Кредитування на купівлю житла — нардеп пояснив, як змінились умови для іпотеки

Ключ від квартири. Фото: freepik

Кабінет Міністрів України запровадив зміни в системі доступного кредитування для придбання житла. Відтепер українцям дозволено використовувати житлові сертифікати для оплати першого внеску. Крім того, введено заборону на привласнення будинків, що мають статус пам'яток архітектури.

Про це розповів розповів народний депутат України Олексій Гончаренко 16 серпня в Telegram.

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Які зміни запровадили

У 2020 році Міністерство фінансів заснувало "Українську фінансову житлову компанію" з метою реалізації механізмів кредитування для забезпечення громадян доступним житлом. Нещодавно Кабінет Міністрів вніс зміни до умов іпотечного забезпечення українців, що охоплюють, але не обмежуються, державною програмою "єОселя".

Отже, Кабмін запровадив наступні зміни:

Розширено перелік позичальників за рахунок членів сім’ї внутрішньо переміщених осіб (ВПО) першого ступеня споріднення, якщо кредит надається для придбання житла на користь ВПО.

за рахунок членів сім’ї внутрішньо переміщених осіб (ВПО) першого ступеня споріднення, якщо кредит надається для придбання житла на користь ВПО. Знижено мінімальний перший внесок із 20% до 10% для молоді у віці до 25 років включно.

із 20% до 10% для молоді у віці до 25 років включно. Введено заборону на привласнення житла, що має статус пам’ятки архітектури .

. Вік нерухомості, яку планують придбати члени сім’ї ВПО першого ступеня споріднення за програмою "єОселя", не повинен перевищувати 3 роки .

. Встановлено пільговий період із процентною ставкою 7% протягом перших 10 років, після чого ставка зростатиме до 10% до кінця договору.

із процентною ставкою 7% протягом перших 10 років, після чого ставка зростатиме до 10% до кінця договору. Компенсаційна ставка на рівні 3% діятиме протягом перших 10 років, після чого вона збільшиться до 6% річних.

діятиме протягом перших 10 років, після чого вона збільшиться до 6% річних. Дозволено використовувати житловий сертифікат для оплати першого внеску.

Що ще треба знати

Нагадаємо, станом на початок серпня 2024 року загальний обсяг виданих іпотек за програмою "єОселя" становив 18,8 млрд гривень. Однак, отримати кредит можуть не всі охочі.

Ми також писали, що на українському ринку нерухомості продовжують активно зростати ціни на житло у західних регіонах. Водночас на півночі, сході та частково в центрі квартири стали доступнішими.