Кредитование на покупку жилья — нардеп объяснил, как изменились условия для ипотеки

Ключ от квартиры. Фото: freepik

Кабинет Министров Украины ввел изменения в системе доступного кредитования для приобретения жилья. Теперь украинцам разрешено использовать жилищные сертификаты для оплаты первого взноса. Кроме того, введен запрет на присвоение домов, имеющих статус памятников архитектуры.

Об этом рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко 16 августа в Telegram.

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Какие изменения ввели

В 2020 году Министерство финансов учредило "Украинскую финансовую жилищную компанию" с целью реализации механизмов кредитования для обеспечения граждан доступным жильем. Недавно Кабинет Министров внес изменения в условия ипотечного обеспечения украинцев, которые охватывают, но не ограничиваются, государственной программой "єОселя".

Итак, Кабмин ввел следующие изменения:

Расширен список заемщиков за счет членов семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) первой степени родства, если кредит предоставляется для приобретения жилья в пользу ВПЛ.

за счет членов семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) первой степени родства, если кредит предоставляется для приобретения жилья в пользу ВПЛ. Снижен минимальный первый взнос с 20% до 10% для молодежи в возрасте до 25 лет.

с 20% до 10% для молодежи в возрасте до 25 лет. Введен запрет на присвоение жилья, имеющего статус памятника архитектуры .

. Возраст недвижимости, которую планируют приобрести члены семьи ВПЛ первой степени родства по программе "єОселя", не должен превышать 3 года .

. Установлен льготный период с процентной ставкой 7% в течение первых 10 лет, после чего ставка будет расти до 10% до конца договора.

с процентной ставкой 7% в течение первых 10 лет, после чего ставка будет расти до 10% до конца договора. Компенсационная ставка на уровне 3% будет действовать в первые 10 лет, после чего она увеличится до 6% годовых.

будет действовать в первые 10 лет, после чего она увеличится до 6% годовых. Разрешено использовать жилищный сертификат для оплаты первого взноса.

Что еще нужно знать

Напомним, по состоянию на начало августа 2024 года общий объем выданных ипотек по программе "єОселя" составил 18,8 млрд гривен. Однако получить кредит могут не все желающие.

Мы также писали, что на украинском рынке недвижимости продолжают расти цены на жилье в западных регионах. В то же время на севере, востоке и частично в центре квартиры стали доступнее.