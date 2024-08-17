Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Ипотека на жилье в Украине — Кабмин изменил условия arrow

Ипотека на жилье в Украине — Кабмин изменил условия

17 августа 2024 09:45
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Кредитование на покупку жилья — нардеп объяснил, как изменились условия для ипотеки
Ключ от квартиры. Фото: freepik
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Кабинет Министров Украины ввел изменения в системе доступного кредитования для приобретения жилья. Теперь украинцам разрешено использовать жилищные сертификаты для оплаты первого взноса. Кроме того, введен запрет на присвоение домов, имеющих статус памятников архитектуры.

Об этом рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко 16 августа в Telegram.

Читайте также:

Какие изменения ввели

В 2020 году Министерство финансов учредило "Украинскую финансовую жилищную компанию" с целью реализации механизмов кредитования для обеспечения граждан доступным жильем. Недавно Кабинет Министров внес изменения в условия ипотечного обеспечения украинцев, которые охватывают, но не ограничиваются, государственной программой "єОселя".

Итак, Кабмин ввел следующие изменения:

  • Расширен список заемщиков за счет членов семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) первой степени родства, если кредит предоставляется для приобретения жилья в пользу ВПЛ.
  • Снижен минимальный первый взнос с 20% до 10% для молодежи в возрасте до 25 лет.
  • Введен запрет на присвоение жилья, имеющего статус памятника архитектуры.
  • Возраст недвижимости, которую планируют приобрести члены семьи ВПЛ первой степени родства по программе "єОселя", не должен превышать 3 года.
  • Установлен льготный период с процентной ставкой 7% в течение первых 10 лет, после чего ставка будет расти до 10% до конца договора.
  • Компенсационная ставка на уровне 3% будет действовать в первые 10 лет, после чего она увеличится до 6% годовых.
  • Разрешено использовать жилищный сертификат для оплаты первого взноса.

Что еще нужно знать

Напомним, по состоянию на начало августа 2024 года общий объем выданных ипотек по программе "єОселя" составил 18,8 млрд гривен. Однако получить кредит могут не все желающие.

Мы также писали, что на украинском рынке недвижимости продолжают расти цены на жилье в западных регионах. В то же время на севере, востоке и частично в центре квартиры стали доступнее.

Кабинет министров Алексей Гончаренко кредиты ипотека жилье єОселя

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:14 Ракетный удар по Сумам — количество пострадавших увеличилось

10:06 Наземные дроны Украины должны в очередной раз изменить театр войны с Россией — Newsweek

09:59 Отключение света в Одессе — часть горожан в субботу осталась без электроснабжения

09:54 Россиянам удалось отразить атаку украинских военных в Белгородской области, — ISW

09:45 Ипотека на жилье в Украине — Кабмин изменил условия

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

09:34 Свитолина и Костюк зачехлили ракетки в Цинциннати — Соболенко и Свентек им не дали шанса

09:26 Поспешите с выездом за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени усложняется ежеминутно

09:22 Ракетный удар по Сумам — в ГСЧС показали масштабы пожара

09:07 Ночью россияне били по Украине "Искандером" и запускали дроны — сколько воздушных целей сбила ПВО

08:46 Во Львове мужчина после получения повестки не явился в ТЦК — решение суда

10:14 Ракетный удар по Сумам — количество пострадавших увеличилось

10:06 Наземные дроны Украины должны в очередной раз изменить театр войны с Россией — Newsweek

09:59 Отключение света в Одессе — часть горожан в субботу осталась без электроснабжения

09:54 Россиянам удалось отразить атаку украинских военных в Белгородской области, — ISW

09:45 Ипотека на жилье в Украине — Кабмин изменил условия

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

09:34 Свитолина и Костюк зачехлили ракетки в Цинциннати — Соболенко и Свентек им не дали шанса

09:26 Поспешите с выездом за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени усложняется ежеминутно

09:22 Ракетный удар по Сумам — в ГСЧС показали масштабы пожара

09:07 Ночью россияне били по Украине "Искандером" и запускали дроны — сколько воздушных целей сбила ПВО

08:46 Во Львове мужчина после получения повестки не явился в ТЦК — решение суда

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут