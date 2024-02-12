Рейтинг країн-покупців російської сировини та товарів за 2023 рік

Видобуток нафти в Росії. Фото: росЗМІ

​В умовах війни між Україною та РФ, деякі країни не лише продовжують торгувати з окупантами, а й сміливо збільшують свої імпортні обсяги в кілька разів. Хто і чим досі торгує з агресором на мільярди доларів та чому в топі контрагентів країни агресора досі так багато європейських країн.

Антиросійські санкції почали працювати

У 2023 році Західні країни зробили істотний ривок у бік відмови від торгівлі з РФ. Нагадаємо, 2022 року, попри війну в Україні, низка європейських країн не тільки продовжували торгувати з РФ, а й збільшували свої імпортні обсяги.

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Тоді до списку найбільших експортних партнерів РФ увійшли: Італія, яка у 2022 році збільшила обсяги імпорту мінерального палива з Росії на 55%, а загалом придбала у РФ товарів на суму 30,7 млрд дол., Німеччина (30,2 млрд дол.), Нідерланди (21 млрд дол.), Франція — 16,5 млрд дол., Польща (16 млрд дол.), а також США (15 млрд дол.).

У 2023 році ситуація для України покращилася. За даними eurostat, за січень-вересень 2023 року країни ЄС скоротили російський імпорт на 76%, — до 39,9 млрд дол.



Динаміка російського імпорту в ЄС



Джерело: eurostat

При цьому, понад 60% всього імпорту ЄС з Росії припало на 5 товарних груп. Серед них: нікель, природний газ, нафтові олії, добрива, а також залізо і сталь. Майже всі з цих груп товарів є санкційними, що призвело до значного скорочення імпорту цієї продукції, хоча свою роль могли зіграти й інші чинники. На імпорт нікелю, наприклад, обмежень не було, але й тут імпорт значно знизився.



Частка російських товарів у структурі імпорту ЄС



Джерело: eurostat



Хто спонсорує агресора

Лідером за обсягом російського імпорту за підсумками 10 місяців 2023 року очікувано став Китай, який витратив 129,1 млрд доларів на російські товари. Слідом ідуть Індія і країна-член НАТО Туреччина (54,7 млрд і 41,4 млрд дол. відповідно), а також ЄС. (детальніше див. в інфографіці)

Половина російського СПГ опинилася в Європі

Одразу після вторгнення Росії в Україну ЄС поставив перед собою завдання відмовитися від російського газу та скрапленого природного газу (СПГ). Втім, повністю з цим завданням європейці поки що не впоралися, а деякі країни ЄС активно до останнього активно співпрацювали з РФ на догоду своїй вигоді.

За даними організації RazomWeStand.org, у період із січня до серпня 2023 року найбільшими прямими покупцями російського трубопровідного газу в Євросоюзі були Угорщина (1,6 млрд євро), яка почала імпортувати додаткові обсяги викопного газу з Росії в серпні 2023 року, Австрія (1 млрд євро), Словаччина (1 млрд євро), Італія (0,4 млрд євро) і Болгарія (0,4 млрд євро).

Крім того, спостерігається зростання імпорту російського СПГ в ЄС, причому деякі країни навіть дозволили своїм терміналам перевалку і реекспорт російського СПГ. З грудня 2022 року по жовтень 2023 року половина російського експорту СПГ, на загальну суму 8,3 млрд євро, була спрямована на ринок ЄС.

Лідируючі позиції серед покупців російського СПГ в ЄС посідають Бельгія, Іспанія та Франція.

На їхню частку припадає 88% російського імпорту СПГ в ЄС. Причому в грудні 2023 року Бельгія наростила обсяги постачання СПГ з РФ ще на 57%. Що цікаво, за той самий період експорт СПГ з Бельгії до Німеччини зріс на 10%.

Ще один приклад — Греція. Як пише Bloomberg, судновласники з цієї країни протягом усього минулого року активно надавали свої судна для транспортування російської сирої нафти в Китай, Індію, а також інші країни тихоокеанського регіону. Щоправда, цього року ситуація почала змінюватися. Через американські санкції кількість танкерів, що належать Греції та перевозять російську нафту, у січні 2024 року скоротилася до восьми, тоді як у травні, як свідчать дані відстеження суден, зібрані агентством Bloomberg, їхня кількість перевищувала 40 одиниць.

Нових заборон на імпорт товарів з РФ поки що не буде

Доходи Росії від експорту енергоресурсів впали після введення санкцій, що очевидно знижує здатність РФ фінансувати війну. Водночас як вказують в організації RazomWeStand.org, необхідно зробити набагато більше, щоб обмежити експортні доходи Росії та скоротити військовий бюджет Кремля.

Це охоплює такі заходи, як зниження граничного рівня цін на нафту, посилення моніторингу та забезпечення дотримання санкцій, а також заборона на несанкціоновані види викопного палива, як-от СПГ, і трубопровідне паливо, що дозволено за законом до імпорту в ЄС.

Єврокомісія зараз готує 13-й пакет антиросійських санкцій, який має бути анонсований найближчим часом. Але нових заборон на імпорт товарів з РФ, як пише Reuters, він не включатиме.

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