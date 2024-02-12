Рейтинг стран-покупателей российского сырья и товаров за 2023 год

Добыча нефти в России. Фото: росСМИ

В условиях войны между Украиной и РФ некоторые страны не только продолжают торговать с агрессором, но и смело увеличивают свои импортные объемы в несколько раз. Кто и чем до сих пор торгует с РФ на миллиарды долларов и почему в топе контрагентов страны агрессора так много европейских стран.

Антироссийские санкции начали работать

В 2023 году Западные страны совершили существенный рывок в сторону отказа от торговли с РФ. Напомним, в 2022 году, несмотря на войну в Украине, ряд европейских стран не только продолжали торговать с РФ, но и увеличивали импортные объемы.

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Тогда в список крупнейших экспортных партнеров РФ вошли: Италия, которая в 2022 году увеличила объемы импорта минерального топлива из России на 55%, а в целом приобрела у РФ товаров на сумму 30,7 млрд долл., Германия (30,2 млрд долл.), Нидерланды (21 млрд долл.), Франция - 16,5 млрд долл., Польша (16 млрд долл.), а также США (15 млрд долл.).

В 2023 году ситуация для Украины улучшилась. По данным eurostat, за январь-сентябрь 2023 года страны ЕС сократили российский импорт на 76% - до 39,9 млрд дол.

Динамика российского импорта в ЕС



Источник: eurostat

При этом более 60% всего импорта ЕС из России пришлось на 5 товарных групп. Среди них: никель, природный газ, нефтяные масла, удобрения, железо и сталь. Почти все из этих групп товаров санкционны, что привело к значительному сокращению импорта этой продукции, хотя свою роль могли сыграть и другие факторы. На импорт никеля, например, ограничений не было, но здесь импорт значительно снизился.



Доля российских товаров в структуре импорта ЕС



Источник: eurostat



Кто спонсирует агрессора

Лидером по объему российского импорта по итогам 10 месяцев 2023 года ожидаемо стал Китай, потративший 129,1 млрд долларов на российские товары. Следом идут Индия и страна-член НАТО Турция (54,7 млрд и 41,4 млрд долл. соответственно), а также ЕС. Страны-члены ЕС совокупно приобрели товары из РФ на сумму 39,9 млрд дол. (подробнее см. в инфографике)

Половина российского СПГ оказалась в Европе

Сразу после вторжения России в Украину ЕС поставил задачу отказаться от российского газа и сжиженного природного газа (СПГ). Впрочем, полностью с этой задачей европейцы пока не справились, а некоторые страны ЕС активно до последнего активно сотрудничали с РФ в угоду своей выгоде.

По данным организации RazomWeStand.org, в период с января по август 2023 года крупнейшими прямыми покупателями российского трубопроводного газа в Евросоюзе были Венгрия (1,6 млрд евро), которая начала импортировать дополнительные объемы ископаемого газа из России в августе 2023 года, Австрия. млрд евро), Словакия (1 млрд евро), Италия (0,4 млрд евро) и Болгария (0,4 млрд евро).

Кроме того, наблюдается рост импорта российского СПГ в ЕС, причем некоторые страны даже разрешили своим терминалам перевалку и реэкспорт российского СПГ. С декабря 2022 по октябрь 2023 половина российского экспорта СПГ, на общую сумму 8,3 млрд евро, была направлена ​​на рынок ЕС.

Лидирующие позиции среди покупателей российского СПГ в ЕС занимают Бельгия, Испания и Франция.

На их долю приходится 88% российского импорта СПГ в ЕС. Причем в декабре 2023 года Бельгия увеличила объемы поставок СПГ из РФ еще на 57%. Что интересно, за тот же период экспорт СПГ из Бельгии в Германию вырос на 10%.

Еще один пример – Греция. Как пишет Bloomberg, судовладельцы из этой страны в течение всего прошлого года активно предоставляли свои суда для транспортировки российской сырой нефти в Китай, Индию, а также в другие страны тихоокеанского региона. Правда, в этом году ситуация стала меняться. Из-за американских санкций количество танкеров, принадлежащих Греции и перевозящих российскую нефть, в январе 2024 года сократилось до восьми, тогда как в мае, как свидетельствуют данные отслеживания судов, собранные агентством Bloomberg, их количество превышало 40 единиц.

Новых запретов на импорт товаров из РФ пока не будет

Доходы России от экспорта энергоресурсов упали после введения санкций, что, очевидно, снижает способность РФ финансировать войну. В то же время, как указывают в организации RazomWeStand.org, необходимо сделать гораздо больше, чтобы ограничить экспортные доходы России и сократить военный бюджет Кремля.

Это включает такие меры, как снижение предельного уровня цен на нефть, усиление мониторинга и обеспечение соблюдения санкций, а также запрет на несанкционированные виды ископаемого топлива, например СПГ, и трубопроводное топливо, что разрешено по закону до импорта в ЕС.

Еврокомиссия сейчас готовит 13-й пакет антироссийских санкций, который должен быть анонсирован в ближайшее время. Но новые запреты на импорт товаров из РФ, как пишет Reuters, он не будет включать.

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