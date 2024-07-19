У яких країнах найбільше доларових мільйонерів — дані за 2024 рік

Пачки доларів. Фото: Shuttersctock

З 2000 року кількість доларових мільйонерів у світі зросла вчетверо, досягнувши вражаючих 58 мільйонів осіб у 2023 році. Це значно перевищує темпи скорочення крайньої бідності, яка за той же період зменшилася приблизно на 60%.

Про це йдеться у новому звіті про світове багатство швейцарського банку UBS.

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Де найбільше доларових мільйонерів

Згідно з даними, США утримують лідерство за кількістю доларових мільйонерів — 22 млн, що складає 6,6% населення країни. На другому місці Китай з 6 млн мільйонерів, що становить 0,4% від загального населення, а Франція займає третю позицію з 2,9 млн мільйонерів та часткою 4,2%. Китай показує найбільш вражаюче зростання з 2000 року, збільшивши кількість мільйонерів у 150 разів.

Кількість доларових мільйонерів у обраних країнах у 2000, 2023 роках та прогноз на 2028-й, у млн осіб. Інфографіка: Liga.net

До 2028 року UBS прогнозує зростання кількості мільйонерів у більшості країн: США — до 25,43 млн, Франція — до 3,32 млн, Японія — до 3,63 млн, Австралія — до 2,33 млн. Німеччина та Канада також очікують приріст до 3,23 та 2,40 млн відповідно.

Проте не у всіх країнах передбачено зростання. Велика Британія, наприклад, може втратити близько 500 000 мільйонерів до 2028 року, що становитиме 17% від їхньої кількості у 2023 році. Нідерланди також очікують невелике скорочення.

Що ще треба знати

Нагадаємо, сукупні статки російських мільярдерів зросли на 11,08 млрд доларів за перші місяці 2024 року. Найбільше зростання показав колишній бенефіціар компаній Єврохім і СУЕК Андрій Мельниченко. Його статки збільшилися на 3,86 млрд доларів, до 22,7 млрд доларів за січень-лютий.

Ми також повідомляли, що народний депутат України та колишній президент Петро Порошенко за час повномасштабної війни став одним із найбагатших олігархів України. У період за 2022-2023 роки доходи політика зросли у 20 разів порівняно з 2021-м.