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Количество долларовых миллионеров в мире возросло в четыре раза — где больше всего богачей

19 июля 2024 08:37
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
В каких странах больше долларовых миллионеров — данные за 2024 год
Пачки долларов. Фото: Shuttersctock
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С 2000 года количество долларовых миллионеров в мире выросло в четыре раза, достигнув впечатляющих 58 миллионов человек в 2023 году. Это значительно превышает темпы сокращения крайней бедности, которая за тот же период снизилась примерно на 60%.

Об этом говорится в новом отчете о мировом богатстве швейцарского банка UBS.

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Согласно данным, США удерживают лидерство по количеству долларовых миллионеров — 22 млн, что составляет 6,6% населения страны. На втором месте Китай с 6 млн миллионеров, что составляет 0,4% от общего населения, а Франция занимает третью позицию с 2,9 млн миллионеров и долей 4,2%. Китай показывает самый впечатляющий рост с 2000 года, увеличив количество миллионеров в 150 раз.

Сколько миллионеров в мире в 2024 году
Количество долларовых миллионеров в выбранных странах в 2000, 2023 годах и прогноз на 2028-й, млн человек. Инфографика: Liga.net

К 2028 году UBS прогнозирует рост количества миллионеров в большинстве стран: США — до 25,43 млн, Франция — до 3,32 млн, Япония — до 3,63 млн, Австралия — до 2,33 млн. Германия и Канада также ожидают прирост до 3,23 и 2,40 млн соответственно.

Однако не во всех странах предусмотрен рост. Великобритания, например, может потерять около 500 000 миллионеров к 2028 году, что составит 17% от их количества в 2023 году. Нидерланды тоже ожидают небольшое сокращение.

Что еще нужно знать

Напомним, совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 11,08 млрд долларов за первые месяцы 2024 года. Наибольший рост показал бывший бенефициар компаний Еврохим и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние увеличилось на 3,86 млрд долларов, до 22,7 млрд долларов за январь-февраль.

Мы также сообщали, что народный депутат Украины и бывший президент Петр Порошенко во время полномасштабной войны стал одним из самых богатых олигархов Украины. В период за 2022-2023 годы доходы политика выросли в 20 раз по сравнению с 2021 годом.

США Китай миллионеры деньги богатство бизнес

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