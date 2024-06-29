Кошти від продажу ТРЦ Ocean Plaza скерують на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ

Центральний вхід до ТРЦ Ocean Plaza у Києві. Фото: "Вечірній Київ"

Гроші від продажу київського ТРЦ Ocean Plaza скерують на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ. Торговельно-розважальний центр продаватимуть у рамках державної програми великої приватизації.

Про це у п'ятницю, 28 червня, під час форуму інвесторів Mind Invest Summit у Львові заявив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

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ТРЦ підпадає під процедуру великої приватизації

Віталій Коваль нагадав, що у власності держави 66,65% статутного капіталу Ocean Plaza, який вдалось отримати після конфіскації майна підсанкційних російських олігархів Ротенбергів.

"ТРЦ підпадає під процедуру великої приватизації, тому найближчим часом Фонд держмайна планує оголошувати аукціон, виручені кошти від якого підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії в Україні", — сказав голова Коваль.

В який саме населений пункт спрямують кошти, вилучені від продажу ТРЦ, визначить Мінфін. Раніше стало відомо, що Ocean Plaza оцінили майже у 2 мільярди гривень.

Також голова Фонду держмайна Віталій Коваль під час виступу на форумі у Львові заявив, що в Україні планують приватизувати деякі готелі. Зокрема, йдеться про два готелі у центрі Києва. Старт аукціону з продажу готелю "Козацький" запланований на 18 липня 2024 року.