Средства от продажи ТРЦ Ocean Plaza будут направлены на ликвидацию последствий вооруженной агрессии РФ

Центральный вход в ТРЦ Ocean Plaza в Киеве. Фото: "Вечерний Киев"

Деньги от продажи киевского ТРЦ Ocean Plaza направят на ликвидацию последствий вооруженной агрессии РФ. Торгово-развлекательный центр выставят на продажу в рамках государственной программы большой приватизации.

Об этом в пятницу, 28 июня, во время форума инвесторов Mind Invest Summit во Львове заявил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

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ТРЦ подпадает под процедуру большой приватизации

Виталий Коваль напомнил, что в собственности государства — 66,65% уставного капитала Ocean Plaza, который удалось получить после конфискации имущества подсанкционных российских олигархов Ротенбергов.

"ТРЦ подпадает под процедуру большой приватизации, поэтому в ближайшее время Фонд госимущества планирует объявлять аукцион, вырученные средства от которого пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России в Украине", — сказал Коваль.

В какой населенный пункт направят средства, вырученные от продажи ТРЦ, определит Минфин. Ранее стало известно, что Ocean Plaza оценили почти в 2 миллиарда гривен.

Также глава Фонда госимущества Виталий Коваль, выступая на форуме во Львове заявил, что в Украине планируют приватизировать некоторые гостиницы. В частности, речь идет о двух отелях в центре Киева. Старт аукциона по продаже отеля "Казацкий" запланирован на 18 июля 2024 года.