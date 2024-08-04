ПриватБанк пропонує валюту валюту старого зразку — досвід клієнтів

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови ПриватБанк скаржаться на те, що банк не видає валюту нового зразку. Через це проблематично зняти кошти з валютних депозитів.

Про це йдеться на порталі Мінфін, де можна лишати відгуки про роботу банку.

Читайте також:

Деталі скарги

Клієнт ПриватБанку повідомив, що розмістив у фінустанові доларовий депозит. Після його закінчення він через додаток Приват24 замовив на відділення готівку, але коли прийшов за доларами, касир сказав, що по його заявці прийшли купюри старого зразку.

"На питання як отримати купюри нового зразку касир порадила робити купу заявок і ходити до них у відділення поки не з’являться купюри нового зразку. Виходить клієнт розміщує депозит у Приваті а забрати його не може… Як могли по заявці привезти купюри старого зразку? Чому я повинен витрачати купу часу на заявки і чекати коли з’являться нормальні купюри? Навіть не надали відповідь коли зявляться нові купюри", — додав чоловік.

Джерело: скриншот

Що відповіли у банку

Представники ПриватБанку у своїй відповіді пояснили, що сума для замовлення формується і доставляється з купюр наявного номіналу та року випуску. Банк приймає і видає лише ту валюту, яка відповідає вимогам Нацбанку та вважається платіжною не тільки в Україні, але й за кордоном, з урахуванням ознак зношеності.

"На поточний момент згідно Постанови 75 НБУ Банкам, небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам у здійсненні валютно-обмінних операцій з банкнотами іноземної валюти будь-якого року випуску в разі повної відповідності за дизайном і елементами захисту зразкам, справжність яких підтверджена з використанням відповідного обладнання", — йдеться у повідомленні.

Клієнту також порадили отримати кошти в гривні або перезамовити валюту на іншу дату.

Джерело: скриншот

Що ще треба знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржаться на відсутність реакції з боку банку під час несанкціонованих списань коштів. Фінустанова не попереджає про відповідні транзакції.

Ми також повідомляли, що клієнти державного ПриватБанку мають проблеми з пільговою іпотечною програмою "єОселя". Банк зволікає з наданням коштів, тоді як громадянам загрожує втрата сплачених авансових коштів власникам житла.