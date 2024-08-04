ПриватБанк предлагает валюту старого образца — опыт клиентов

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения ПриватБанк жалуются, что банк не выдает валюту нового образца. Поэтому проблематично снять средства с валютных депозитов.

Об этом говорится на портале Минфин, где можно оставлять отзывы о работе банка.

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Детали жалобы

Клиент ПриватБанка сообщил, что разместил в финучреждении долларовый депозит. После его окончания он через приложение Приват24 заказал на отделение наличные деньги, но когда пришел за долларами, кассир сказал, что по его заявке пришли купюры старого образца.

"На вопрос как получить купюры нового образца кассир посоветовала делать кучу заявок и ходить к ним в отделение пока не появятся купюры нового образца. Выходит клиент размещает депозит в Привате, а забрать его не может… Как могли по заявке привезти купюры старого образца? Почему я должен тратить кучу времени на заявки и ждать, когда появятся нормальные купюры", — добавил мужчина.

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Что ответили в банке

Представители ПриватБанка объяснили, что сумма для заказа формируется и доставляется из купюр имеющегося номинала и года выпуска. Банк принимает и выдает только ту валюту, которая отвечает требованиям Нацбанка и считается платежной не только в Украине, но и за рубежом с учетом признаков износа.

"На текущий момент согласно Постановлению 75 НБУ Банкам, небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в совершении валютно-обменных операций с банкнотами иностранной валюты любого года выпуска в случае полного соответствия по дизайну и элементам защиты образцам, подлинность которых подтверждена с использованием соответствующего оборудования", — говорится в сообщении.

Клиенту также посоветовали получить деньги в гривне или перезаказать валюту на другую дату.

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Что еще нужно знать

Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на отсутствие реакции со стороны банка во время несанкционированных списаний средств. Финучреждение не предупреждает о соответствующих транзакциях.

Мы также сообщали, что клиенты государственного ПриватБанка испытывают проблемы со льготной ипотечной программой "єОселя". Банк медлит с предоставлением средств, в то время как гражданам грозит потеря уплаченных авансовых средств собственникам жилья.