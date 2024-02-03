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Коли скасують мораторій на підвищення тарифів на комуналку — прогноз від Нацбанку

3 лютого 2024 13:23
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Підвищення цін на комуналку — коли зростуть ціни на воду, тепло та газ
Платіжка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Поки що його не планують скасовувати, проте все може змінитися лише у 2025 році, тобто після скасування воєнного стану. 

Про це сказано у "Інфляційному звіті" Національного банку України за січень 2024 року.

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Детальніше про скасування мораторію на підвищення тарифів на комуналку

Базовий сценарій макропрогнозу НБУ за січень 2024 року припускає відчутне зниження безпекових ризиків в Україні з 2025 року.

У звіті сказано, що прогнозом припускається збереження дії мораторію на окремі тарифи послуг ЖКГ (зокрема, опалення та гарячу воду) до завершення дії воєнного стану. Після цього очікується поетапне приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованого рівня протягом кількох років. У звіті також зазначено, що мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги відігравав важливу роль у зниженні інфляції у 2023 році до 5,1%.

За даними НБУ, попри значне зниження у 2023 році, світові ціни на природний газ залишилися значно вищими, ніж враховано в тарифах на низку послуг ЖКГ для населення (природний газ, опалення та гарячу воду). Їх приведення до ринково-обґрунтованого рівня могло б створити значний додатний внесок у зростання ІСЦ (близько 4 в. п.), однак цей вплив не був реалізований завдяки дії мораторію на підвищення тарифів на комуналку.

"Невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції. Відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній", — йдеться у звіті.

За даними Нацбанку, відповідно, посилюватимуться ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиметься інвестиційний потенціал галузі.

В НБУ також додали, що ціновий тиск відкладатиметься на майбутнє. Натомість пришвидшене підвищення вартості енергоносіїв, що усуне дисбаланси в енергетичному секторі, буде джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Електроенергії та холодної води це не стосується.

Ми також писали про те, що під час опалювального сезону тарифи на електропостачання підвищувати в Україні не будуть. Проте після нього ціни на світло можуть зрости двічі і під кінець року можуть становити 6 гривень.

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