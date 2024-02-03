Повышение цен на коммуналку – когда вырастут цены на воду, тепло и газ

Платежка в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды. Пока его не планируют отменять, однако все можно измениться только в 2025 году, то есть после отмены военного положения.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за январь 2024 года.

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Детальнее об отмене моратория на повышение тарифов на коммуналку

Базовый сценарий макропрогноза НБУ за январь 2024 года предполагает ощутимое снижение рисков безопасности в Украине с 2025 года.

В отчете говорится, что прогнозом допускается сохранение действия моратория на отдельные тарифы услуг ЖКХ (в том числе отопление и горячую воду) до завершения действия военного положения. После этого ожидается поэтапное приведение тарифов в соответствие с экономически обоснованным уровнем в течение нескольких лет. В отчете также говорится, что мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги играл важную роль в снижении инфляции в 2023 году до 5,1%.

По данным НБУ, несмотря на значительное снижение в 2023 году мировые цены на природный газ остались значительно выше, чем учтено в тарифах на ряд услуг ЖКХ для населения (природный газ, отопление и горячую воду). Их приведение к рыночно-обоснованному уровню могло бы создать значительный вклад в рост ИПЦ (около 4 в. п.), однако это влияние не было реализовано благодаря действию моратория на повышение тарифов на коммуналку.

"Неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является отдельным риском для прогноза инфляции. Отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшить финансовое состояние государственных энергокомпаний", — говорится в отчете.

По данным Нацбанка, соответственно, будут усиливаться риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, ухудшаться инвестиционный потенциал отрасли.

В НБУ также добавили, что ценовое давление будет откладываться в будущее. Ускоренное повышение стоимости энергоносителей, что устранит дисбалансы в энергетическом секторе, будет источником дополнительного инфляционного давления и обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Электроэнергии и холодной воды это не касается.

Мы также писали о том, что в отопительный сезон тарифы на электроснабжение повышать в Украине не будут. Однако после него цены на свет могут вырасти дважды и к концу года могут составлять 6 гривен.