Повышение цен на коммуналку – когда вырастут цены на воду, тепло и газ

Когда отменят мораторий на повышение тарифов на коммуналку — прогноз от Нацбанка
В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды. Пока его не планируют отменять, однако все можно измениться только в 2025 году, то есть после отмены военного положения.
Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за январь 2024 года.
Детальнее об отмене моратория на повышение тарифов на коммуналку
Базовый сценарий макропрогноза НБУ за январь 2024 года предполагает ощутимое снижение рисков безопасности в Украине с 2025 года.
В отчете говорится, что прогнозом допускается сохранение действия моратория на отдельные тарифы услуг ЖКХ (в том числе отопление и горячую воду) до завершения действия военного положения. После этого ожидается поэтапное приведение тарифов в соответствие с экономически обоснованным уровнем в течение нескольких лет. В отчете также говорится, что мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги играл важную роль в снижении инфляции в 2023 году до 5,1%.
По данным НБУ, несмотря на значительное снижение в 2023 году мировые цены на природный газ остались значительно выше, чем учтено в тарифах на ряд услуг ЖКХ для населения (природный газ, отопление и горячую воду). Их приведение к рыночно-обоснованному уровню могло бы создать значительный вклад в рост ИПЦ (около 4 в. п.), однако это влияние не было реализовано благодаря действию моратория на повышение тарифов на коммуналку.
"Неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является отдельным риском для прогноза инфляции. Отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшить финансовое состояние государственных энергокомпаний", — говорится в отчете.
По данным Нацбанка, соответственно, будут усиливаться риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, ухудшаться инвестиционный потенциал отрасли.
В НБУ также добавили, что ценовое давление будет откладываться в будущее. Ускоренное повышение стоимости энергоносителей, что устранит дисбалансы в энергетическом секторе, будет источником дополнительного инфляционного давления и обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Электроэнергии и холодной воды это не касается.
Мы также писали о том, что в отопительный сезон тарифы на электроснабжение повышать в Украине не будут. Однако после него цены на свет могут вырасти дважды и к концу года могут составлять 6 гривен.
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