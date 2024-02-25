На тимчасово окупованих територіях України можна буде отримати компенсацію за знищене житло

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. Фото: Скриншот

Віцепремʼєр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів про те, як у 2024 році буде діяти програма з компенсації за знищене житло. Він заявив, що у цьому році допомогу отримають зокрема громадяни, які втратили домівки на тимчасово окупованих територіях України.

Про це він розповів під час форуму "Україна. Рік 2024", передає кореспондент Новини.LIVE.

"Продовження житлових програм у 2024 році залишається нашим ключовим планом. На початку січня ми запустили виплати компенсацій за повністю знищене житло. І на сьогодні майже 1000 родин придбали нові оселі", — сказав Кубраков.

Він також зазначив, що наступним етапом цієї програми буде її розширення на житло, знищене на тимчасово окупованих територіях.

"Наступний крок — це поширення програм на тих, чиє житло знищене на тимчасово окупованих територіях. Завершується пілотний проєкт, який ми робили по місту Мелітополь, тому будемо рухатися далі", — зазначив урядовець.

Крім того, уряд цього року планує запустити програму капітальних ремонтів для суттєво пошкоджених багатоквартирних будинків на тимчасово окупованих, деокупованих та підконтрольних територіях, які постійно потерпають від російських обстрілів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Міністр оборони України Рустем Умєров виступив на форумі "Україна. Рік 2024", який проходить в неділю, 25 лютого. За його словами, за весь час повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад вісім тисяч ракет.

Ми також повідомляли про те, що російські загарбники неодноразово використовували ракети іноземного виробництва для ударів по Україні. Йдеться саме про північнокорейські ракети, якими, зокрема, били по Києву та Харкову. Про їх використання розповів Керівник Головного Управління розвідки України Кирило Буданов.