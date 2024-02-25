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Компенсация за полностью уничтоженное жилье будет распространена на оккупированные территории

25 февраля 2024 15:09
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
На временно оккупированных территориях Украины можно будет получить компенсацию за уничтоженное жилье
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Фото: Скриншот
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Вицепремьер-министр — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о том, как в 2024 году будет действовать программа по компенсации за уничтоженное жилье . Он заявил, что в этом году помощь получат граждане, которые потеряли дома на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом он рассказал на форуме "Україна. Рік 2024", передает корреспондент Новини.LIVE.

"Продолжение жилищных программ в 2024 году остается нашим ключевым планом. В начале января мы запустили выплаты компенсаций за полностью уничтоженное жилье. И на сегодняшний день почти 1000 семей приобрели новые дома", — сказал Кубраков.

Он также отметил, что следующим этапом этой программы станет ее расширение на жилье, уничтоженное на временно оккупированных территориях.

"Следующий шаг - это распространение программ на тех, чье жилье уничтожено на временно оккупированных территориях. Завершается пилотный проект, который мы делали по городу Мелитополь, поэтому будем двигаться дальше", — отметил чиновник.

Кроме того, правительство в этом году планирует запустить программу капитальных ремонтов для существенно поврежденных многоквартирных домов на временно оккупированных, деоккупированных и подконтрольных территориях, постоянно подвергающихся российским обстрелам.

Что еще нужно знать

Напомним, что Министр обороны Украины Рустем Умеров выступил на проходящем в воскресенье 25 февраля форуме "Україна. Рік 2024". По его словам, за все время полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более восьми тысяч ракет.

Мы также сообщали о том, что российские захватчики неоднократно использовали ракеты иностранного производства для ударов по Украине. Речь идет именно о северокорейских ракетах, которыми, в частности, били по Киеву и Харькову. Об их использовании рассказал Руководитель Главного Управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Александр Кубраков
Мининфраструктуры
жилье
компенсация
война в Украине
Форум "Україна. Рік 2024"

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