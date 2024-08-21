Пільгове розмитнення авто в Україні — хто та як може скористатися

Телефон в руці. Фото: Дія

Українці часто купують автомобілі за кордоном, проте до ціни авто додається також вартість розмитнення. Однак дехто має право на пільги.

Новини.LIVE розповідає, хто може скористатися пільговим розмитненням авто в Україні.

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Хто має право на пільги на розмитнення авто в Україні

Наразі автомобілі, ввезені в Україну, вже не підлягають звільненню від сплати ПДВ, акцизного податку та мита. Проте для транспортних засобів, які призначені для потреб військових, зберігається можливість пільгового розмитнення.

Так, у 2024 році для військових діє пільга на нульове розмитнення автомобілів. Це означає, що навіть після скасування загального нульового розмитнення, ввезення автомобілів для потреб армії залишається безмитним.

Це правило застосовується тільки до автомобілів, які імпортуються за запитом військовослужбовців або певної військової частини. Інші громадяни повинні сплачувати податки відповідно до загальних умов. Для учасників бойових дій та інших подібних категорій громадян наразі пільги на розмитнення автомобілів не передбачені.

Однак при ввезенні таких автомобілів важливо дотримуватися певних правил, щоб уникнути проблем та необхідності сплати податків.

Правила розмитнення авто для військових

Під час перетину кордону автомобіль, який передається військовим частинам, розглядається як гуманітарна допомога, а не як звичайний транспортний засіб. Такі автомобілі повинні бути обов’язково передані до відповідних частин ЗСУ або конкретному військовому. Використання цих автомобілів для особистих потреб забороняється.

До гуманітарної допомоги застосовується спрощена процедура оформлення документів, а також звільнення від сплати мита. Підтвердженням статусу гуманітарної допомоги може слугувати лист від громадської або благодійної організації, адресований керівникам обласної військової адміністрації та Державної митної служби в області, через яку планується ввезення автомобіля.

Військова частина повинна спочатку звернутися з офіційним листом-запитом про потребу в автомобілі. Лише після отримання такого запиту можна розпочинати процес купівлі, доставки та передачі авто військовим.

Покупцем, згідно з документами, має бути українська громадська організація або благодійний фонд. Для перетину кордону необхідно підготувати спеціальну декларацію для вивезення гуманітарної допомоги з території Євросоюзу та отримати ID-номер.

Що ще треба знати

Нагадаємо, на початку серпня 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке значно спростить постачання товарів військового призначення через митний кордон країни. Нововведення дозволяють безперешкодне переміщення таких товарів через усі відкриті пункти пропуску.

Ми також писали, що Верховна Рада України 24 квітня 2024 року у першому читанні підтримала законопроєкт №10380. Проєкт передбачає впровадження розмитнення автомобілів у застосунку "Дія". "За" проголосували 269 народних депутатів.