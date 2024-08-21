Льготное растаможивание авто в Украине — кто и как может воспользоваться

Телефон в руке. Фото: Дія

Украинцы часто покупают автомобили за границей, однако к цене авто прибавляется также стоимость растаможки. Однако некоторые имеют право на льготы.

Новини.LIVE рассказывает, кто может воспользоваться льготным растаможкой авто в Украине.

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Кто имеет право на льготы на растаможку в Украине

В настоящее время автомобили, ввезенные в Украину, уже не подлежат освобождению от уплаты НДС, акцизного налога и пошлины. Однако для транспортных средств, предназначенных для нужд военных, сохраняется возможность льготного растаможивания.

Так, в 2024 году для военных действует льгота на нулевое растаможивание автомобилей. Это означает, что даже после отмены всеобщего нулевого растаможивания, ввоз автомобилей для нужд армии остается беспошлинным.

Это правило применимо только к автомобилям, импортируемым по запросу военнослужащих или определенной воинской части. Другие граждане должны платить налоги в соответствии с общими условиями. Для участников боевых действий и других подобных категорий граждан льготы на растаможку автомобилей не предусмотрены.

Однако при ввозе таких автомобилей важно соблюдать определенные правила, чтобы избежать проблем и необходимости уплаты налогов.

Правила растаможки авто для военных

При пересечении границы автомобиль, который передается военным частям, рассматривается как гуманитарная помощь, а не как обычное транспортное средство. Такие автомобили должны быть обязательно переданы в соответствующие части ВСУ или конкретному военному. Использование этих автомобилей для личных нужд запрещается.

К гуманитарной помощи применяется упрощенная процедура оформления документов, а также освобождение от уплаты пошлины. Подтверждением статуса гуманитарной помощи может служить письмо от общественной или благотворительной организации, адресованное руководителям областной военной администрации и Государственной таможенной службы в области, по которой планируется ввоз автомобиля.

Военная часть должна сначала обратиться с официальным письмом-запросом о потребности в автомобиле. Только после получения такого запроса можно начинать процесс покупки, доставки и передачи автомобилей военным.

Покупателем согласно документам должна быть украинская общественная организация или благотворительный фонд. Для пересечения границы необходимо подготовить специальную декларацию по вывозу гуманитарной помощи с территории Евросоюза и получить ID-номер.

Что еще нужно знать

Напомним, в начале августа 2024 года Кабинет Министров Украины принял решение, значительно упростит поставки товаров военного назначения через таможенную границу страны. Нововведения позволяют беспрепятственно перемещать такие товары через все открытые пункты пропуска.

Мы также писали, что Верховная Рада Украины 24 апреля 2024 в первом чтении поддержала законопроект №10380. Проект предусматривает внедрение растаможки автомобилей в приложении "Дія". "За" проголосовали 269 народных депутатов.