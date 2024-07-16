Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Кому з українців можна не працювати у спеку — пояснення Держпраці arrow

Кому з українців можна не працювати у спеку — пояснення Держпраці

16 липня 2024 09:47
Ксенія Симонова - Редактор
Робота у спеку — у Держпраці пояснили, яка температура небезпечна
Працівники будівельної сфери. Фото: gazobeton
Ксенія Симонова - Редактор

Державна служба України з питань праці пояснила, за якої температури не можна працювати. Роботодавці мають подбати про порядок робочого дня та облаштувати робочі місця так, щоб уникнути проблем зі здоров'ям працівників та відповідальності перед законом.

Про це йдеться у матеріалах Держпраці.

Читайте також:

За якої температури заборонено працювати

Як пояснюють у відомстві, для різних видів робіт передбачаються різні показники температури повітря. Водночас верхньою межею температури на постійному робочому місці, де працівник проводить понад половину  робочого часу або щонайменше двох годин поспіль, є +28 градусів

У разі необхідності виконання роботи просто неба, на відкритих майданчиках, тривалість не може бути вищою за 4-5 годин за одну зміну.

Як уникнути серцевого нападу на роботі

Роботодавці мають слідкувати за тривалістю перерв. Вони не повинні бути менше ніж 10% робочого часу на кожні два градуси перевищення. Якщо температура вища за +35 градусів, тривалість робочого часу має становити 15-20 хвилин із відпочинком у щонайменше 10 хвилин.

При цьому співробітники мають перебувати в приміщеннях, де температура не нижча за 25 градусів. Це пояснюють тим, що через різкі перепади температур у людини може статися серцевий напад.

Водночас допустимою тривалістю навантаження за робочу зміну для осіб, які використовують спецодяг для захисту від теплового випромінювання, вважається 4-5 годин, а без нього — 1,5-2 години.

У разі, якщо температура повітря більша за позначку у +37 градусів, така робота вважається небезпечною. Роботодавці мусять переглянути порядок робочого дня. Вони мають право перенести робочі години на ранковий чи вечірній час.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українське трудове та пенсійне законодавство має свої особливості, яке важливо знати тим, хто не бажає мати додаткові проблеми ближче до пенсії. Так, за словами експертів, деяким категоріям працівників не зараховується до загального стажу певний вид відпусток.

Також ми писали, що в Україні влада має намір здійснити фундаментальну пенсійну реформу, внаслідок якої підвищиться рівень виплат для забезпечення гідної старості громадян. Зокрема, вона може передбачати збільшення єдиного соціального внеску (ЄСВ).

робота Держпраці компанії працівники спека роботодавці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня