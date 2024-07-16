Робота у спеку — у Держпраці пояснили, яка температура небезпечна

Працівники будівельної сфери. Фото: gazobeton

Державна служба України з питань праці пояснила, за якої температури не можна працювати. Роботодавці мають подбати про порядок робочого дня та облаштувати робочі місця так, щоб уникнути проблем зі здоров'ям працівників та відповідальності перед законом.

Про це йдеться у матеріалах Держпраці.

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Як пояснюють у відомстві, для різних видів робіт передбачаються різні показники температури повітря. Водночас верхньою межею температури на постійному робочому місці, де працівник проводить понад половину робочого часу або щонайменше двох годин поспіль, є +28 градусів

У разі необхідності виконання роботи просто неба, на відкритих майданчиках, тривалість не може бути вищою за 4-5 годин за одну зміну.

Як уникнути серцевого нападу на роботі

Роботодавці мають слідкувати за тривалістю перерв. Вони не повинні бути менше ніж 10% робочого часу на кожні два градуси перевищення. Якщо температура вища за +35 градусів, тривалість робочого часу має становити 15-20 хвилин із відпочинком у щонайменше 10 хвилин.

При цьому співробітники мають перебувати в приміщеннях, де температура не нижча за 25 градусів. Це пояснюють тим, що через різкі перепади температур у людини може статися серцевий напад.

Водночас допустимою тривалістю навантаження за робочу зміну для осіб, які використовують спецодяг для захисту від теплового випромінювання, вважається 4-5 годин, а без нього — 1,5-2 години.

У разі, якщо температура повітря більша за позначку у +37 градусів, така робота вважається небезпечною. Роботодавці мусять переглянути порядок робочого дня. Вони мають право перенести робочі години на ранковий чи вечірній час.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українське трудове та пенсійне законодавство має свої особливості, яке важливо знати тим, хто не бажає мати додаткові проблеми ближче до пенсії. Так, за словами експертів, деяким категоріям працівників не зараховується до загального стажу певний вид відпусток.

Також ми писали, що в Україні влада має намір здійснити фундаментальну пенсійну реформу, внаслідок якої підвищиться рівень виплат для забезпечення гідної старості громадян. Зокрема, вона може передбачати збільшення єдиного соціального внеску (ЄСВ).