Работа в жару — в Гоструде объяснили, какая температура опасна

Сотрудники строительной сферы. Фото: gazobeton

Государственная служба Украины по вопросам труда объяснила, при какой температуре нельзя работать. Работодатели должны позаботиться о порядке рабочего дня и обустроить рабочие места так, чтобы избежать проблем со здоровьем работников и ответственности перед законом.

Об этом говорится в материалах Гоструда.

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При какой температуре запрещено работать

Как объясняют в ведомстве, для разных видов работ предусматриваются разные показатели температуры воздуха. В то же время, верхним пределом температуры на постоянном рабочем месте, где работник проводит более половины рабочего времени или не менее двух часов подряд, является +28 градусов

В случае необходимости выполнения работы под открытым небом, на открытых площадках, продолжительность не может быть выше 4-5 часов за одну смену.

Как избежать сердечного приступа на работе

Работодатели должны следить за продолжительностью перерывов. Они не должны быть меньше 10% рабочего времени на каждые два градуса превышения. Если температура выше +35 градусов, продолжительность рабочего времени должна составлять 15-20 минут с отдыхом не менее 10 минут.

При этом сотрудники должны находиться в помещениях, где температура не ниже 25 градусов. Это объясняют тем, что из-за резких перепадов температур у человека может случиться сердечный приступ.

В то же время, допустимой продолжительностью нагрузки за рабочую смену для лиц, использующих спецодежду для защиты от теплового излучения, считается 4-5 часов, а без нее — 1,5-2 часа.

В случае, если температура воздуха больше отметки в +37 градусов, такая работа считается опасной. Работодатели должны пересмотреть порядок рабочего времени. Они имеют право перенести рабочие часы на утреннее или вечернее время.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское трудовое и пенсионное законодательство имеет свои особенности, которое важно знать тем, кто не желает иметь дополнительные проблемы ближе к пенсии. Так, по словам экспертов, некоторым категориям работников не засчитывается в общий стаж определенный вид отпусков.

Также мы писали, что в Украине власти намерены осуществить фундаментальную пенсионную реформу, в результате которой повысится уровень выплат для обеспечения достойной старости граждан. В частности, он может предусматривать увеличение единого социального взноса (ЕСВ).