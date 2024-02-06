Рахунки за комуналку — кому спишуть борги за воду

Водопровідна вода. Фото: Pixabay

В Україні громадянам, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, загрожує припинення надання послуг вже в лютому 2024 року. Попри це, деяким українцям спишуть борги за воду.

Про це розповіли в одному з комунальних підприємств.

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Списання боргів за воду

Як зазначили у "Кременчукводоканалі", списання боргів за централізоване водопостачання та водовідведення доступне лише тим побутовим споживачам, у житлі яких немає лічильників води. Також за умови, що українці через війну тимчасово не проживають вдома, але їм продовжують нараховувати космічні суми за послугу.

Комунальники розповідають, що споживачам, яких не було за адресою більш ніж шість місяців, для отримання права на несплату рахунків потрібно подати заяву на перерахунок сум до водоканалу. На такі дії відводиться місяць від завершення кожного шестимісячного періоду.

Тож, тим українцям, які тимчасово не проживають удома понад 30 календарних днів, однак мають борг за воду, потрібно підтвердити факт непроживання за адресою.

У такому разі споживачеві спишуть борг за воду, який нарахували за період невикористання послуги.

До цієї заяви потрібно додати документи, де це підтверджується (довідка внутрішньо переміщеної особи або документи про перебування за межами країни). Комунальні компанії мусять перестати нараховувати суми за послуги.

Також є можливість через портал держпослуг "Дія" накласти електронний підпис на документи та відправити на електронну адресу водоканалу.

Кому припинять надавати послуги

На початку 2024 року Кабінет Міністрів скасував мораторій на стягнення боргу за житлово-комунальні послуги, що виник з 24 лютого 2022 року.

Тепер на суму заборгованості знову можуть нараховувати пеню, а у разі подальшої несплати — постачальники мають право припиняти обслуговування, попередньо звернувшись до суду.

Таким чином, уряд хоче вийти зі складної ситуації, що склалася між споживачами та надавачами послуг ЖКГ: заборгованість населення у 2023 році сягнула понад сотню мільярдів гривень.

Мораторій на такі заходи почав діяти з 5 березня 2022 року на тлі початку війни. Тепер його залишили тільки для тимчасово окупованих територій та прифронтових районів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава гарантує допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг низці громадян під час війни. Зокрема, передбачена знижка у 50% на послуги ЖКГ для жінок, які втратили на війні чоловіків.

Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.