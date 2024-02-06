Счета за коммуналку — кому спишут долги за воду

Водопроводная вода. Фото: Pixabay

В Украине гражданам, имеющим задолженность по жилищно-коммунальным услугам, грозит прекращение предоставления услуг уже в феврале 2024 года. Тем не менее, некоторым украинцам спишут долги за воду.

Об этом рассказали в одном из коммунальных предприятий.

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Списание долгов за воду

Как отметили в "Кременчугводоканале", списание долгов за централизованное водоснабжение и водоотвод доступно только тем бытовым потребителям, в жилье которых нет счетчиков воды. Также при условии, что украинцы из-за войны временно не проживают дома, но им продолжают начислять космические суммы за услугу.

Коммунальщики рассказывают, что потребителям, которых не было по адресу более шести месяцев, для получения права на неуплату счетов необходимо подать заявление на перерасчет сумм в водоканал. На такие действия отводится месяц от истечения каждого шестимесячного периода.

Поэтому украинцам, которые временно не проживают дома более 30 календарных дней, однако имеют долг за воду, нужно подтвердить факт непроживания по адресу.

В таком случае потребителю спишут долг за воду, начисленный за период неиспользования услуги.

К этому заявлению следует добавить документы, где это подтверждается (справка внутренне перемещенного лица или документы о пребывании за пределами страны). Коммунальные компании должны перестать начислять суммы за услуги.

Также есть возможность через портал госуслуг "Дія" наложить электронную подпись на документы и отправить по электронному адресу водоканала.

Кому перестанут предоставлять услуги

В начале 2024 года Кабинет Министров отменил мораторий на взыскание долга за жилищно-коммунальные услуги, возникший с 24 февраля 2022 года.

Теперь на сумму задолженности снова могут начислять пеню, а в случае последующей неуплаты — поставщики имеют право прекращать обслуживание, предварительно обратившись в суд.

Таким образом, правительство хочет выйти из сложной ситуации, которая сложилась между потребителями и поставщиками услуг ЖКХ: задолженность населения в 2023 году достигла более сотни млрд гривен.

Мораторий на подобные мероприятия начал действовать с 5 марта 2022 года на фоне начала войны. Теперь его оставили только для временно оккупированных территорий и прифронтовых районов.

Что еще стоит знать

Напомним, государство гарантирует помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг ряду граждан во время войны. В частности, предусмотрена скидка в 50% на услуги ЖКХ для женщин, потерявших на войне мужей.

Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.