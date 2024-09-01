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Курс долара в вересні — що зміниться на валютному ринку на початку осені

1 вересня 2024 09:13
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Курс валют в Україні — експерт розповів про зміни на початку осені
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Початок осені можна розглядати як нову стартову точку для українського валютного ринку. При цьому щоденні коливання валют залишаться різноспрямованими, але незначними.

Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.

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Ситуація на валютному ринку в вересні

Банкір зазначив, що з 2 по 8 вересня основні коливання валютного курсу можуть варіюватися в межах 41,1-41,4 грн за долар. Валютний коридор на міжбанківському ринку, ймовірно, становитиме 41-41,6 грн за долар, тоді як на готівковому ринку курс коливатиметься в діапазоні 41,2-41,8 грн за долар.

За його словами, нові валютні реалії збережуть певну стабільність і передбачуваність ситуації. Завдяки режиму керованої гнучкості, який продовжить діяти, ймовірність різких і неочікуваних змін курсу буде зведена до мінімуму.

Лєсовий вважає, що обсяги валютних інтервенцій, які використовуються для врегулювання дисбалансу між попитом і пропозицією на валютному ринку, залишаться в межах норми і, ймовірно, не перевищать 150-180 мільйонів доларів на день. Для порівняння, в напружені дні липня обсяги валютних вливань на ринок могли досягати понад 200 мільйонів доларів на день.

"Щоденні валютні зміни, як і раніше, будуть різноспрямованими, але водночас дрібними, що також є виразником системи змін, що утворилася завдяки режиму керованої гнучкості", — сказав експерт.

Доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков зазначає, що на валютному ринку будуть спостерігатися певні зміни. Оскільки вже розпочалася осінь, Національний банк, ймовірно, керуватиметься курсом, закладеним до кінця року, який трохи вищий за поточний рівень.

Водночас він підкреслює, що значних коливань валютного курсу не слід очікувати.

"Динаміка на ринку буде, але не варто очікувати різких змін, при яких курс може вирости на гривню за добу", — сказав експерт.

Яким буде курс валют наступного тижня

Згідно з прогнозом Лєсового, основні параметри валютного ринку з 2 по 8 вересня будуть такими:

  • На міжбанківському ринку коридори допустимих валютних змін складуть 41-41,6 грн за долар і 44-46 грн за євро. На готівковому ринку ці межі становитимуть 41,2-41,8 грн за долар і 44-46,5 грн за євро.
  • Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде коливатися в межах 0,3-0,5 грн залежно від валюти.
  • Середні тижневі коливання курсів очікуються в межах 2% від початкового курсу тижня.

Експерт припускає, що наступного тижня ситуація на валютному ринку суттєво не зміниться порівняно з попереднім тижнем. Очікується, що природні та передбачувані курсові зміни не викликатимуть подиву ані у покупців, ані у продавців. Поступове підвищення курсів відбуватиметься під м’яким контролем регулятора, що має зменшити ризик будь-яких кризових явищ.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Нацбанк має намір скасувати чинні під час війни валютні обмеження. Так, НБУ хоче розглянути можливість спрощення валютних обмежень для українських компаній, щоб вони могли оплатити деякі імпортні товари, поставлені до 23 лютого 2021 року.

Ми також писали, що Національний банк України встановить більш жорсткий контроль за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов'язаних осіб. Для цього змінив свою організаційну структуру.

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