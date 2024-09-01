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Курс доллара в сентябре — что изменится на валютном рынке в начале осени

1 сентября 2024 09:13
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Курс валют в Украине — эксперт рассказал об изменениях в начале осени
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Начало осени можно рассматривать как новую стартовую точку украинского валютного рынка. При этом ежедневные колебания валют останутся разнонаправленными, но незначительными.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Україна.

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Ситуация на валютном рынке в сентябре

Банкир отметил, что со 2 по 8 сентября основные колебания валютного курса могут варьироваться в пределах 41,1–41,4 грн за доллар. Валютный коридор на межбанковском рынке, вероятно, составит 41-41,6 грн за доллар, в то время как на наличном рынке курс будет колебаться в диапазоне 41,2-41,8 грн за доллар.

По его словам, новые валютные реалии сохранят определенную стабильность и предсказуемость ситуации. Благодаря продолжающемуся режиму управляемой гибкости вероятность резких и неожиданных изменений курса будет сведена к минимуму.

Лесной считает, что объемы валютных интервенций, используемых для урегулирования дисбаланса между спросом и предложением на валютном рынке, останутся в пределах нормы и, вероятно, не превысят 150-180 миллионов долларов в день. Для сравнения, в напряженные дни июля объемы валютных вливаний на рынок могли достигать более 200 миллионов долларов в день.

"Ежедневные валютные изменения по-прежнему будут разнонаправленными, но в то же время мелкими, что также является выразителем системы изменений, образовавшейся благодаря режиму управляемой гибкости", — сказал эксперт.

Доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников отмечает, что на валютном рынке будут наблюдаться некоторые изменения. Поскольку уже началась осень, Национальный банк, вероятно, будет руководствоваться курсом, заложенным до конца года, немного выше текущего уровня.

В то же время, он подчеркивает, что значительных колебаний валютного курса не следует ожидать.

"Динамика на рынке будет, но не стоит ожидать резких изменений, при которых курс может вырасти на гривну в сутки", — сказал эксперт.

Каким будет курс валют на следующей неделе

Согласно прогнозу Лесового, основные параметры валютного рынка со 2 по 8 сентября будут следующими:

  • На межбанковском рынке коридоры допустимых валютных изменений составят 41-41,6 грн за доллар и 44-46 грн за евро. На наличном рынке эти пределы составят 41,2-41,8 грн за доллар и 44-46,5 грн за евро.
  • Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка будет колебаться в пределах 0,3–0,5 грн в зависимости от валюты.
  • Средние недельные колебания курсов ожидаются в пределах 2% начального курса недели.

Эксперт предполагает, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке существенно не изменится по сравнению с предыдущей неделей. Ожидается, что естественные и предполагаемые курсовые изменения не будут удивлять ни покупателей, ни продавцов. Постепенное повышение курсов будет происходить под мягким контролем регулятора, что должно снизить риск любых кризисных явлений.

Что еще нужно знать

Напомним, Нацбанк намерен отменить действующие во время войны валютные ограничения. Да, НБУ хочет рассмотреть возможность упрощения валютных ограничений для украинских компаний, чтобы они могли оплатить некоторые импортные товары, поставленные до 23 февраля 2021 года.

Мы также писали, что Национальный банк Украины установит более жесткий контроль за финансовым рынком, в частности, по мониторингу связанных лиц. Для этого он изменил свою организационную структуру.

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