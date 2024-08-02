Зміни у правилах купівлі квитків на деякі потяги Укрзалізниці — що треба знати

Застосунок Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

З 1 серпня 2024 року "Укрзалізниця" почне продавати квитки на деякі міжнародні рейси лише тим пасажирам, які підтвердять свою особу через "Дію.Підпис". Це нововведення спрямоване на боротьбу з перекупниками квитків.

Про це повідомила пресслужба пресслужба "Укрзалізниці" у Telegram.

Читайте також:

На які квитки потрібна верифікація

Для придбання квитків на такі міжнародні рейси обов'язковою буде верифікація через "Дія. Підпис":

№19/20 Київ — Хелм — Київ,

№23/24 Київ — Хелм — Київ,

№51/52 Київ — Перемишль — Київ,

№89/90 Київ — Перемишль — Київ,

№73/74 Харків — Перемишль — Харків.

З листопада 2023 року така верифікація вже діє для рейсів до та з Варшави і Відня.

"Рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників, адже наразі спеціалісти Укрзалізниці блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу. Без верифікації через "Дія.Підпис" квитковим спекулянтам достатньо змінити номер телефону та продовжити свою справу", — сказано у повідомленні.

Масова купівля квитків ускладнює роботу системи "Укрзалізниці" і ускладнює звичайним пасажирам планування подорожей.

Щоб задовольнити попит іноземних користувачів, які не мають можливості скористатися "Дія.Підпис", система залишиться доступною для міжнародних квитків принаймні на один рейс у кожному напрямку, зокрема:

Одеса — Перемишль;

Харків — Хелм;

Дніпро — Хелм;

Київ — Перемишль;

Чоп — Відень;

Мукачево — Кошице;

Львів — Варшава;

Київ — Кишинів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, пасажири "Укрзалізниці" виявляють незадоволення ускладненням процесу придбання квитків на популярні маршрути. Представники компанії зазначають, що це обумовлено значним зростанням попиту під час пікового сезону.

Ми також повідомляли, що "Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів Інтерсіті Київ — Одеса. Компанія зробила це через високий попит.