Изменения в правилах покупки билетов на некоторые поезда Укрзалізниці — что нужно знать

Билеты на международные рейсы Укрзалізниці теперь можно купить только через Дію
С 1 августа 2024 года "Укрзалізниця" начнет продавать билеты на некоторые международные рейсы только тем пассажирам, которые подтвердят свое лицо через "Дію.Підпис". Это новшество направлено на борьбу с перекупщиками билетов.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці в Telegram.
На какие билеты требуется верификация
Для приобретения билетов на следующие международные рейсы обязательно будет верификация через "Дія.Підпис":
- №19/20 Киев — Хелм — Киев;
- №23/24 Киев — Хелм — Киев;
- №51/52 Киев — Перемышль — Киев;
- №89/90 Киев — Перемышль — Киев;
- №73/74 Харьков — Перемышль — Харьков.
С ноября 2023 года такая верификация уже действует для рейсов в Варшаву и Вену.
"Решение является временной мерой на пиковый период перевозок, чтобы побороть аномальную активность перекупщиков, ведь специалисты Укрзалізниці блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов в сутки. Без верификации через "Дія.Підпис" билетным спекулянтам достаточно изменить номер телефона и продолжить", — сказано в сообщении.
Массовая покупка билетов усложняет работу системы "Укрзалізниці" и усложняет обычным пассажирам планирование путешествий.
Чтобы удовлетворить спрос иностранных пользователей, не имеющих возможности воспользоваться "Дія.Підпис", система останется доступной для международных билетов по крайней мере на один рейс в каждом направлении, в частности:
- Одесса — Перемышль;
- Харьков — Хелм;
- Днепр — Хелм;
- Киев — Перемышль;
- Чоп — Вена;
- Мукачево — Кошице;
- Львов — Варшава;
- Киев — Кишинев.
Что еще нужно знать
Напомним, пассажиры "Укрзалізниці" выражают недовольство усложнением процесса приобретения билетов на популярные маршруты. Представители компании отмечают, что это обусловлено значительным ростом спроса в пиковый сезон.
Мы также сообщали, что "Укрзалізниця" увеличила количество рейсов Интерсити Киев — Одесса. Компания сделала это из-за высокого спроса.
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