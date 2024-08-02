Изменения в правилах покупки билетов на некоторые поезда Укрзалізниці — что нужно знать

Приложение Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

С 1 августа 2024 года "Укрзалізниця" начнет продавать билеты на некоторые международные рейсы только тем пассажирам, которые подтвердят свое лицо через "Дію.Підпис". Это новшество направлено на борьбу с перекупщиками билетов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці в Telegram.

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На какие билеты требуется верификация

Для приобретения билетов на следующие международные рейсы обязательно будет верификация через "Дія.Підпис":

№19/20 Киев — Хелм — Киев;

№23/24 Киев — Хелм — Киев;

№51/52 Киев — Перемышль — Киев;

№89/90 Киев — Перемышль — Киев;

№73/74 Харьков — Перемышль — Харьков.

С ноября 2023 года такая верификация уже действует для рейсов в Варшаву и Вену.

"Решение является временной мерой на пиковый период перевозок, чтобы побороть аномальную активность перекупщиков, ведь специалисты Укрзалізниці блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов в сутки. Без верификации через "Дія.Підпис" билетным спекулянтам достаточно изменить номер телефона и продолжить", — сказано в сообщении.

Массовая покупка билетов усложняет работу системы "Укрзалізниці" и усложняет обычным пассажирам планирование путешествий.

Чтобы удовлетворить спрос иностранных пользователей, не имеющих возможности воспользоваться "Дія.Підпис", система останется доступной для международных билетов по крайней мере на один рейс в каждом направлении, в частности:

Одесса — Перемышль;

Харьков — Хелм;

Днепр — Хелм;

Киев — Перемышль;

Чоп — Вена;

Мукачево — Кошице;

Львов — Варшава;

Киев — Кишинев.

Что еще нужно знать

Напомним, пассажиры "Укрзалізниці" выражают недовольство усложнением процесса приобретения билетов на популярные маршруты. Представители компании отмечают, что это обусловлено значительным ростом спроса в пиковый сезон.

Мы также сообщали, что "Укрзалізниця" увеличила количество рейсов Интерсити Киев — Одесса. Компания сделала это из-за высокого спроса.