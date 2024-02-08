Азартні ігри в Україні — оборот обсягу легальних операцій рекордно зріс

Гральний заклад. Фото: pixabay.com

У 2023 році громадяни України кількаразово збільшили обсяг витрат на легальні азартні ігри. За операціями загальний оборот сягнув 207 млрд гривень.

Про це розповів голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев, пише LIGA.net.

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Ринок азартних ігор в Україні

За словами голови комітету, 2023 рік став знаковим у питанні ефективності боротьби з таким явищем як "міскодинг". Як випливає зі звіту, Національний банк застосував штрафні санкції сукупно на 486,4 млн гривень.

Також регулятор скасував ліцензії кільком банкам та анулював ліцензії низці небанківських фінустанов.

"Міскодингом" називають практику, основа якої — у маніпулюванні банківськими системами задля приховування істинних джерел платежів, що пов'язані з азартними іграми. Ілегальні гральні заклади проводять відповідні платежі як оплату за альтернативні послуги, (комп'ютерні ігри/послуги мобільного зв'язку). Банки, які співпрацюють з подібними закладами, вносять зміни до коду транзакцій (Merchant Category Code, MCC), маскуючи таким чином справжню сутність платежів. Такі підходи дозволяють нелегальним казино обходити податкові зобов'язання та законодавчі обмеження, що стосуються азартних ігор.

Через це загальний обсяг безготівкових операцій за легальним азартним сегментом зріс з 4 млрд гривень у 2022-му до 83 млрд гривень у 2023 році.

Сукупний оборот підскочив до 207 млрд гривень проти 14 млрд гривень роком раніше.

Легалізація азартних ігор

У 2020-му парламент ухвалив закон, що легалізує гральний бізнес. Його основна мета — створення прозорого та контрольованого ринку, що забезпечує додатковий обсяг надходжень до держбюджету та захищає права споживачів.

Законодавство про гральний бізнес, передбачає чіткі умови та правила для суб'єктів гральної індустрії задля регулювання відповідної сфери. Зокрема пропонує:

ліцензування;

вікові обмеження;

правила розміщення гральних закладів;

запроваджені конкретні податкові ставки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки України викрили одне з найпопулярніших ліцензійних онлайн-казино в мережі на ухиленні від сплати податки. Загальний борг казино перед державою складає 1,2 млрд грн. Співробітники БЕБ арештували 700 млн грн на рахунках ліцензіата азартних ігор.

Також ми писали, що правоохоронці затримали організаторів мережі підпільних гральних закладів, які "працювали" у найбільших містах України. Зокрема, у центральному районі Одеси припинили діяльність "покерної" з місячними мільйонними оборудками.