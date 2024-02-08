Азартные игры в Украине — оборот объема легальных операций рекордно вырос

Игорное заведение. Фото: pixabay.com

В 2023 году граждане Украины в несколько раз увеличили объем расходов на легальные азартные игры. По операциям общий оборот составил 207 млрд гривен.

Об этом рассказал глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, пишет LIGA.net.

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По словам главы комитета, 2023 год стал знаковым в вопросе эффективности борьбы с таким явлением как мискодинг. Как следует из отчета, Национальный банк применил штрафные санкции совокупно на 486,4 млн гривен.

Также регулятор отменил лицензии нескольким банкам и аннулировал лицензии ряду небанковских финучреждений.

"Мисскодингом" называют практику, основа которой — в манипулировании банковскими системами для сокрытия истинных источников платежей, связанных с азартными играми. Иллегальные игровые заведения проводят соответствующие платежи в качестве оплаты за альтернативные услуги (компьютерные игры/услуги мобильной связи). Банки, сотрудничающие с подобными учреждениями, вносят изменения в код транзакций (Merchant Category Code, MCC), маскируя таким образом подлинную сущность платежей. Такие подходы позволяют нелегальным казино обходить налоговые обязательства и законодательные ограничения, касающиеся азартных игр.

Поэтому общий объем безналичных операций по легальному азартному сегменту вырос с 4 млрд гривен в 2022-м до 83 млрд гривен в 2023 году.

Совокупный оборот подскочил до 207 млрд гривен против 14 млрд гривен годом ранее.

Легализация азартных игр

В 2020-м парламент принял закон, легализующий игорный бизнес. Его основная цель — создание прозрачного и контролируемого рынка, обеспечивающего дополнительный объем поступлений в госбюджет и защищающий права потребителей.

Законодательство об игорном бизнесе предусматривает четкие условия и правила для субъектов игровой индустрии для регулирования соответствующей сферы. В частности, предполагает:

лицензирование;

возрастные ограничения;

правила размещения игорных заведений;

введены конкретные налоговые ставки.

Что еще стоит знать

Напомним, детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили одно из самых популярных лицензионных онлайн-казино в сети в уклонении от уплаты налогов. Общий долг казино перед государством составляет 1,2 млрд. грн. Сотрудники БЭБ арестовали 700 млн. грн на счетах лицензиата азартных игр.

Также мы писали, что правоохранители задержали организаторов сети подпольных игорных заведений, которые работали в крупнейших городах Украины. В частности, в центральном районе Одессы прекратили деятельность "покерной" с месячными миллионными оборудками.