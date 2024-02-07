"Ліві" чеки та оптимізація ПДВ — як великі торгові мережі обманюють українців під час війни

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Наприкінці другого року повномасштабної війни, коли українці витягують з-під подушок останні заощадження на донати для ЗСУ, великі представники українського ритейлу освоїли чергову схему з оптимізації податків. Йдеться про зниження в чеку вартості основного товару шляхом додавання до чека аудіокниг, які мають ставку ПДВ, яка дорівнює нулю. Через що сума чека залишається незмінною, а ось податкові зобов'язання зменшуються. Як зазначають у податковому комітеті ВР, податківці разом із БЕБ уже розпочали перевірку трьох мереж, за результатами якої останні можуть отримати штрафи у розмірі близько 80 млн грн. Але, як з'ясували журналісти Новини.LIVE, це не зупинило низку мереж, які досі активно використовують схему. Юристи зазначають, що притягти такі мережі до відповідальності буде практично неможливо, адже закони вони не порушують. А все, що відбувається, це лише питання етичності українського бізнесу.

Суть схеми

Днями до наших рук потрапив чек однієї великої мережі електроніки, датований 9 січня 2024 року, з якого видно, як при купівлі захисного скла вартістю 349 грн у чек додався комплект аудіокниг на суму 230 грн. Сама вартість захисного скла зменшилася на суму аудіокниг. При цьому загальна сума чека не змінилася. Суть схеми дуже проста. Річ у тому, що ще у травні 2022 року парламент звільнив від сплати ПДВ операції з продажу українських книг та аудіокниг, озвучених українською мовою. Нескладно здогадатися, що, додавши в чек аудіокниги та зменшивши вартість основного товару, торговельна мережа зменшила свої зобов'язання з ПДВ у цій конкретній операції на 230 грн, або майже на 70%.

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зобов'язання з ПДВ майже на 70%

Та чим вища вартість основного товару, то більша сума аудіокниг, яку мережі записують в чек. Ось ще один приклад. Купуючи мобільний телефон Xiaomi за початковою ціною 7199 грн, "знижка" становила 1550 грн. Рівно на таку суму в чеку додалися аудіокниги. Внаслідок чого сума ПДВ, яка потрапить до бюджету, зменшилась на 310 грн.

Чим вища вартість основного

товару, то більша сума аудіокниг,

яку мережі записують в чек

Подібних прикладів у мережі можна знайти багато. Що цікаво, про участь у так званій акції покупці нерідко дізнаються вже вдома. І якщо раптом вам аудіокниги не потрібні, то гроші за них вам не повернуть.

"Це умови акції. Якщо ви не хочете аудіокниги, я можу оформити повернення і пробити вам телефон за повною вартістю", — заявив продавець "АЛЛО" у відповідь на обурення клієнта, який побажав повернути гроші за аудіопродукцію, яку він не замовляв.

У подібних хитрощах були помічені й інші великі мережі, зокрема "Фокстрот" і Comfy.

"На вітрині пилосос коштує одну

суму, а в чеку — на 2 тис. менше"

Комплект аудіокниг на 1500 грн

при купівлі ​​​ноутбука

Чи є порушення?

Помітили ці махінації в профільному комітеті ВР. Як написав у себе в телеграм-каналі перший заступник голови Комітету з фінансів, податкової та митної політики ВР Ярослав Железняк, за цим фактом бюро економічної безпеки (БЕБ) разом із податківцями вже розпочало перевірку, яка може обернутися штрафами у розмірі десятків мільйонів гривень.

"Пам'ятаєте історію, як кілька мереж техніки вирішили бути найхитрішими і використали мій закон про аудіокниги, щоб знизити оподаткування… Ну коли з пилососом за 15 тис. грн вони до суми чека додавали "комплект аудіокниг" типу за 6 тис., а сам пилосос пробивали за 9 тис.? Так от, окрім БЕБ свої перевірки розпочала й податкова. Щодо трьох найбільших суб'єктів ситуація така: Одному світить штраф до 10 млн грн, іншому — десь під 60 млн, а третьому — під 13 млн грн., — написав Железняк. — Сподіваюся, більше не з'явиться бажання красти податки у Держави під час війни таким зухвалим методом”.

Водночас офіційних публікацій від будь-яких державних відомств про накладення штрафів поки не надходило.

Мало того, як зазначає у розмові з Новини.LIVE адвокат, старший партнер адвокатської компанії "Кравець та партнери" Ростислав Кравець, притягнути до відповідальності такі мережі навряд чи вдасться.

"Так, така оптимізація ПДВ може виглядати неетичною, але, з іншого боку, бізнес є бізнес. Якщо бізнес має таку можливість, то вони це роблять", — сказав Кравець.

За його словами, складу порушення у таких діях немає. Це особиста справа власників бізнесу, як вести бізнес та на що робити знижки. Адже закони ці мережі не порушують.

"А якщо закон вони не порушують, до того ж офіційно продають аудіо продукцію українською мовою, з якою платиться рента, ці гроші потрапляють до її авторів, то в чому проблема!? Давайте ще забороніть продавати більше однієї аудіокниги в одні руки", — каже нам Кравець.

Він також звернув увагу на інші схеми, що активно використовують великі мережі. Серед них залучення "кишенькових" "ФОПів", фіктивні повернення техніки, липові кредити та "скрутки" ПДВ.

Що стосується великих мереж, то ситуація давно вимагає врегулювання. Через такі негарні схеми страждає малий і середній бізнес, у якого хочуть скасувати спрощену систему оподаткування. Краще забороніть використання кишенькових "ФОПів" і зробіть для великих ритейлерів можливість продавати товари тільки від імені одної конкретної юридичної особи. Так буде більше толку. Не потрібно карати весь малий та середній бізнес через три-чотири великі мережі, які користуються схемами. Три-чотири великі мережі — це не весь бізнес, який і так сьогодні не в кращому становищі", — зазначив Кравець.

"Ліві" чеки

Тим часом податкові експерти звертають увагу на ще одну важливу деталь.

"На цих чеках я не бачу номера, за яким можна зайти та перевірити його в базі податківців. Я не можу стверджувати, що вони ховають продажі від податкової. Або вони б'ють чеки з помилками та порушують форму фіскального чека, і в такому разі, якщо мені захочеться його перевірити, то доведеться телефонувати до бухгалтерії компанії та вимагати його номер, або чек зовсім не фіскальний ", — каже Новини.LIVE керуючий партнер Київського центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевська, котрій ми показали вищезгадані фотографії чеків.

Але те, що можна сказати точно, — через реєстратор розрахункових операцій (РРО) вони не пройшли.

"Знаєте, це табачники так часто раніше робили. Вони до обіду працювали з фіскальним апаратом, а після обіду ховали його в тумбочку і шльопали чеки повз касу. Зверніть увагу, на чеках відсутнє ПДВ. Чесно, не знаю, навіщо цю махінацію робити. Люди це бачать одразу. Це чи бідність, чи жадібність, чи ще щось”, — нарікає Томашевська.

Такі чеки, за її словами, можуть загрожувати тим, що покупці можуть втратити гарантію або можливість повернути товар.

"Якщо щось зламається, то за цим чеком можуть і в сервісі відмовити. З іншого боку, якщо цей чек підходить для сервісу, то яка мені різниця? Так здебільшого подумають люди. Це просто маніпуляція громадською думкою", — сказала Томашевська.

Зазначимо, багато торгових мереж та інтернет-магазинів і раніше часто грішили тим, що замість фіскальних чеків надавали низку інших документів: товарні чеки, гарантійні талони, видаткові накладні тощо.

Перевірки бізнесу йдуть повним ходом

Також не слід забувати, що більше півтора року з початку повномасштабної війни бізнес взагалі мав право не використовувати РРО і це не загрожували ніякими наслідками.

"Від самого початку війни норму відносно штрафів у частині використання РРО зупинили, а повернули зобов'язання використання РРО з 1 серпня 2023 року. Штрафувати почали з жовтня 2023 року. До 1 жовтня всім було абсолютно байдуже на це все. Звичайно, коли два роки ти робив що хотів, а тепер потрібен РРО та ПДВ, то бізнес у шоку”, — розповідає Томашевська.

До того ж податківці, за її словами, суттєво активізували перевірки.

"Останнім часом вони навіть особливо не морочаться і роблять контрольні закупівлі прямо на адресу податкової служби. Кур'єр приїжджає, віддає товар, забирає кеш, і якщо фіскального чека немає або він був оформлений неправильно, то швиденько під камеру фіксують, а наступного дня приїжджають на фірму”, — зазначає Томашевська.

Також, за її словами, серйозне полювання сьогодні йде і на бізнес, який має неоформлених працівників.

"А такі випадки сьогодні дуже популярні", — резюмувала Томашевська.