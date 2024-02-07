"Левые" чеки и оптимизация НДС — как крупные торговые сети обманывают украинцев во время войны

Магазин техники. Фото: Shutterstock

Под конец второго года полномасштабной войны, в то время, когда украинцы вытаскивают из-под подушек последние сбережения на донаты для ВСУ, крупные представители украинского ритейла освоили очередную схему по оптимизации налогов. Речь идет о снижении в чеке стоимости основного товара за счет добавления в чек аудиокниг, у которых ставка НДС равна нулю. В итоге сумма чека остается прежней, а вот налоговые обязательства уменьшаются. Как отмечают в налоговом комитете ВР, налоговики вместе с БЭБ уже начали проверку трех сетей, по результатам которой они могут схлопотать штрафы в размере порядка 80 млн грн. Но, как выяснили журналисты Новини.LIVE, это не остановило ряд сетей, которые по сей день активно используют схему. Более того, юристы отмечают, что привлечь такие сети к ответственности будет практически невозможно, ведь законы они своими действиями не нарушают. А все происходящее — это лишь вопрос этичности украинского бизнеса.

Суть схемы

На днях в наши руки попал чек одной крупной сети электроники, датированный 9 января 2024 года, из которого видно, как при покупке защитного стекла стоимостью 349 грн в чек добавился комплект аудиокниг на сумму 230 грн. Сама стоимость защитного стекла уменьшилась на сумму аудиокниг. При этом общая сумма чека не изменилась. Суть схемы весьма заурядна. Дело в том, что еще в мае 2022 года парламент освободил от уплаты НДС операции по продаже украинских книг и аудиокниг, озвученных на украинском языке. Несложно догадаться, что, добавив в чек аудиокниги и уменьшив стоимость основного товара, торговая сеть уменьшила свои обязательства по НДС с этой конкретной операции на 230 грн, или почти на 70%.

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Сеть уменьшила свои обязательства

по НДС почти на 70%

Чем выше стоимость основного товара, тем больше сумма аудиокниг, которую сети включают в чек. Вот еще один пример. При покупке мобильного телефона Xiaomi по начальной цене 7199 грн, "скидка" составила 1550 грн. Ровно на такую же сумму в чеке добавились аудиокниги. В итоге сумма НДС, которая попадет в бюджет, уменьшилась на 310 грн.

Чем выше стоимость основного товара,

тем больше сумма аудиокниг,

которую сети записывают в чек

Подобных примеров в сети можно найти массу. Что любопытно, об участии в так называемой акции покупатели нередко узнают уже дома. И если вдруг вам аудиокниги не нужны, то деньги за них вам не вернут.

"Это условия акции. Если вы не хотите аудиокниги, я могу оформить возврат и пробить вам телефон по полной стоимости", — заявил продавец "АЛЛО" в ответ на возмущения клиента, пожелавшего вернуть деньги за аудиопродукцию, которую он не заказывал.

В подобных ухищрениях были замечены и другие крупные сети, в частности Фокстрот и Comfy.

"На витрине пылесос стоит одну сумму,

а в чеке — на 2 тыс. меньше"

Комплект аудиокниг на 1500 грн

при покупке ноутбука

Есть ли нарушение?

Заметили эти махинации и в профильном комитете ВР. Как написал у себя в телеграм-канале первый замглавы Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВР Ярослав Железняк, по данному факту бюро экономической безопасности (БЭБ) вместе с налоговиками уже начало проверку, которая может обернуться штрафами в размере десятков миллионов гривен.

"Помните историю, как несколько сетей техники решили быть наиболее хитрыми и использовали мой закон об аудиокнигах, чтобы снизить налогообложение… ну когда с пылесосом за 15 тыс. грн, они в сумму чека добавляли "комплект аудиокниг типа за 6 тыс., а сам пылесос пробивали за 9 тыс.? Так вот, кроме БЭБ свои проверки начала и налоговая. По трем крупнейшим субъектам ситуация следующая: одному светит штраф до 10 млн грн., другому — где-то под 60 млн, а третьему — под 13 млн грн., — написал Железняк. — Надеюсь больше не появится желание воровать налоги у Государства во время войны таким дерзким методом".

В то же время официальных публикаций от каких-либо государственных ведомств о наложении штрафов пока не поступало.

Более того, как отмечает в разговоре с Новини.LIVE адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, привлечь к ответственности такие сети вряд ли получится.

"Да, такая оптимизация НДС может выглядеть неэтичной, но, с другой стороны, бизнес есть бизнес. Если у бизнеса есть такая возможность, то они это делают", — сказал нам Кравец.

По его словам, состава нарушения в таких действиях нет. Это личное дело собственников бизнеса, как вести бизнес и на что делать скидки. Ведь законы эти сети не нарушают.

"А если закон они не нарушают, к тому же официально продают аудиопродукцию на украинском языке, с которой платится рента, эти деньги попадают к ее авторам, то в чем проблема!? Давайте еще запретите продавать больше одной аудиокниги в одни руки", — говорит нам Кравец.

Он также обратил внимание на другие схемы, которые активно используют крупные сети. Среди них: привлечение "карманных" "ФОПов", фиктивные возвраты техники, липовые кредиты и "скрутки" НДС.

"Что касается больших сетей, то ситуация давно требует урегулирования. За счет таких некрасивых схем страдает малый и средний бизнес, у которого хотят отменить "упрощенку". Лучше запретите использование карманных "ФОПов" и сделайте для крупных ритейлеров возможность продавать товары только от имени одного конкретного юридического лица. Так будет больше толку. Не нужно наказывать весь малый и средний бизнес из-за трех-четырех крупных сетей, которые пользуются схемами. Три-четыре крупные сети — это не весь бизнес, который и так сегодня не в лучшем положении", — отметил Кравец.

"Левые" чеки

Тем временем налоговые эксперты обращают внимание на еще одну важную деталь.

"На этих чеках я не вижу номера, по которому можно зайти и проверить его в базе налоговиков. Я не могу утверждать, что они прячут продажи от налоговой. Но из того, что я вижу на двух чеках, я могу утверждать, что чек недооформлен. Либо они бьют чеки с ошибками и нарушают форму фискального чека, и в таком случае, если мне захочется его проверить, то придется звонить в бухгалтерию компании и требовать его номер, либо чек вовсе не фискальный", — говорит Новини.LIVE управляющий партнер Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская, которой мы показали вышеупомянутые фотографии чеков.

Одно можно сказать точно — через регистратор расчетных операций (РРО) они не прошли.

"Знаете, это табачники так часто раньше делали. Они до обеда работали с фискальным аппаратом, а после обеда прятали его в тумбочку и шлепали чеки мимо кассы. Внутренняя бухгалтерия показывает, что операция совершена, но налоговая ее сразу не видит. Кроме того, обратите внимание, на чеках в принципе отсутствует НДС. Честно, не знаю, зачем эту махинацию делать. Люди это видят сразу. Это или бедность, или жадность, или еще что-то", — сетует Томашевская.

Такие чеки, по ее словам, могут быть чреваты тем, что покупатели могут лишиться гарантии или возможности сдать товар.

"Если что-то сломается, то по этому чеку могут и в сервисе отказать. С другой стороны, если этот чек подходит для сервиса, то какая мне разница? Так в основном подумают люди. Это просто манипуляция общественным мнением", — сказала нам Томашевская.

Отметим, многие торговые сети и интернет-магазины и раньше часто грешили тем, что вместо фискальных чеков предоставляли ряд других документов: товарные чеки, гарантийные талоны, расходные накладные и так далее. Судя по всему, к этой практике вернулись и сегодня.

Проверки бизнеса идут полным ходом

Также не следует забывать, что более полутора лет с начала полномасштабной войны бизнес и вовсе имел право не использовать РРО, и это не было чревато последствиями.

"В самом начале войны норму по штрафам в части использования РРО остановили, а вернули обязательство использования РРО с 1 августа 2023 года. Штрафовать начали с октября 2023 года. До 1 октября всем было абсолютно все равно на это все. Конечно, когда два года ты делал что хотел, а теперь нужен РРО и НДС, то бизнес в шоке", — рассказывает Томашевская.

К тому же налоговики, по ее словам, существенно активизировали проверки.

"В последнее время они даже особо не заморачиваются и делают контрольные закупки прямо на адрес налоговой службы. Курьер приезжает, отдает товар, забирает кеш, и если фискального чека нет или он был оформлен неправильно, то быстренько под камеру фиксируют, а на следующий день приезжают на фирму", — отмечает Томашевская.

Также, по ее словам, серьезная охота сегодня идет и на бизнес, который имеет неоформленных работников.

"А такие случаи сегодня очень популярны", — резюмировала Томашевская.