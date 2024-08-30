Які мінімальні пенсії платитимуть у вересні

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Уряд України встановив мінімальні розміри пенсій для різних категорій громадян. Розмір виплат залежить від кількох факторів, таких як вік пенсіонера, трудовий стаж та наявність інвалідності.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Мінімальні пенсії в вересні

Пенсіонери віком від 70 років, які мають повний стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), повинні отримувати мінімум 2 980 гривень.

Для інших пенсіонерів встановлені наступні мінімальні розміри виплат:

2 980 гривень — для громадян з інвалідністю I групи незалежно від віку та стажу.

— для громадян з інвалідністю I групи незалежно від віку та стажу. 3 240 гривень — для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків).

— для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків). 3 370 гривень — для осіб від 80 років, які мають страховий стаж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

— для осіб від 80 років, які мають страховий стаж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. 3 370 гривень — для людей від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків).

— для людей від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків). 2 725 гривень — для пенсіонерів, які не працюють незалежно від стажу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні 2024 року деякі громадяни зможуть отримати надбавки у 450 гривень. Йдеться про доплати за віком, право на які виникає за умови виконання кількох критеріїв.

Ми також писали, що українські пенсіонери мають можливість отримувати додаткові виплати, які залежать від різних чинників, таких як трудовий стаж і стан здоров'я. Проте ці виплати не будуть доступні для всіх.