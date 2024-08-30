Какие минимальные пенсии будут платить в сентябре

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Правительство Украины установило минимальные размеры пенсий для разных категорий граждан. Размер выплат зависит от нескольких факторов, таких как возраст пенсионера, трудовой стаж и наличие инвалидности.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Минимальные пенсии в сентябре

Пенсионеры в возрасте от 70 лет, имеющие полный стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), должны получать минимум 2 980 гривен.

Для других пенсионеров установлены следующие минимальные размеры выплат:

2 980 гривен — для граждан с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа.

— для граждан с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа. 3 240 гривен — для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

— для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). 3 370 гривен — для лиц от 80 лет, имеющих страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

— для лиц от 80 лет, имеющих страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. 3 370 гривен — для людей от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

— для людей от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). 2 725 гривен — для пенсионеров, которые не работают независимо от стажа.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года некоторые граждане могут получить надбавки в 450 гривен. Речь идет о доплатах по возрасту, право на которые возникает при условии выполнения нескольких критериев.

Мы также писали, что украинские пенсионеры могут получать дополнительные выплаты, которые зависят от различных факторов, таких как трудовой стаж и состояние здоровья. Однако эти выплаты не будут доступны всем.