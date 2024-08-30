Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Минимальная пенсия в Украине — какие выплаты будут в сентябре arrow

Минимальная пенсия в Украине — какие выплаты будут в сентябре

30 августа 2024 08:37
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Какие минимальные пенсии будут платить в сентябре
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Правительство Украины установило минимальные размеры пенсий для разных категорий граждан. Размер выплат зависит от нескольких факторов, таких как возраст пенсионера, трудовой стаж и наличие инвалидности.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Минимальные пенсии в сентябре

Пенсионеры в возрасте от 70 лет, имеющие полный стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), должны получать минимум 2 980 гривен.

Для других пенсионеров установлены следующие минимальные размеры выплат:

  • 2 980 гривен — для граждан с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа.
  • 3 240 гривен — для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).
  • 3 370 гривен — для лиц от 80 лет, имеющих страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
  • 3 370 гривен — для людей от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).
  • 2 725 гривен — для пенсионеров, которые не работают независимо от стажа.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года некоторые граждане могут получить надбавки в 450 гривен. Речь идет о доплатах по возрасту, право на которые возникает при условии выполнения нескольких критериев.

Мы также писали, что украинские пенсионеры могут получать дополнительные выплаты, которые зависят от различных факторов, таких как трудовой стаж и состояние здоровья. Однако эти выплаты не будут доступны всем.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:05 Во Львове вырастет цена за проезд в городском транспорте — кого это касается

09:05 Доллар, евро и злотый подешевели — какой курс валют на сегодняшний день

09:02 В Киеве на несколько дней частично ограничат движение транспорта — где именно и что случилось

09:02 Судаков объяснил, почему остался доволен результатами жеребьевки ЛЧ

09:02 СБУ, здесь и для вас работа — Юрий Игнат отреагировал на заявление Безуглой о гибели пилота

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

09:02 Трудоустройство в школу без ВУД — возможно ли это во время военного положения

08:46 Бойцы имеют право на дополнительные 50% от зарплаты — условия

08:43 В Харькове исчезла коляска с ребенком — правоохранители оперативно разыскали младенца

08:40 Операция в Курской области — СМИ назвали причины, мешающие Путину вернуть территории

08:37 Минимальная пенсия в Украине — какие выплаты будут в сентябре

09:05 Во Львове вырастет цена за проезд в городском транспорте — кого это касается

09:05 Доллар, евро и злотый подешевели — какой курс валют на сегодняшний день

09:02 В Киеве на несколько дней частично ограничат движение транспорта — где именно и что случилось

09:02 Судаков объяснил, почему остался доволен результатами жеребьевки ЛЧ

09:02 СБУ, здесь и для вас работа — Юрий Игнат отреагировал на заявление Безуглой о гибели пилота

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

09:02 Трудоустройство в школу без ВУД — возможно ли это во время военного положения

08:46 Бойцы имеют право на дополнительные 50% от зарплаты — условия

08:43 В Харькове исчезла коляска с ребенком — правоохранители оперативно разыскали младенца

08:40 Операция в Курской области — СМИ назвали причины, мешающие Путину вернуть территории

08:37 Минимальная пенсия в Украине — какие выплаты будут в сентябре

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

Text

08:00 Потеря Украиной первого F-16 и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

05:37 Военный заявил, что Россия никогда не пойдет на договоренности в слабой позиции

29 августа 2024
Text

22:00 Все дают, что попросим — россиянин об украинском плену в репортаже Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка объяснила, какими должны быть зарплаты госслужащих во время войны

Text

18:47 Подоляк назвал отличие контрнаступления в Украине и операции в Курской области

Text
Эксклюзив

18:24 Генерал Ходжес оценил Курскую операцию и сделал прогноз на эту зиму

Text

18:09 Нардеп сообщил, сколько ракет прилетело по ДнепроГЭС за время полномасштабной войны

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

Text

17:50 Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

Text

14:30 В Украине могут меньше выключать свет — эксперт спрогнозировал дату позитивных перемен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали