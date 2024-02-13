Тарифи мобільних операторів зростуть — нові ціни у Водафон та Київстар

Мобільний телефон. Фото: Unsplush

У лютому 2024 року два великі оператори стільникового зв'язку вирішили підвищити тарифи. Йдеться про Vodafone та Kyivstar.

Така інформація міститься на офіційних порталах мобільних операторів.

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Нові тарифи оператора Vodafone

Як пояснили у компанії "Vodafone", тарифи зростуть з 22 лютого 2024 року через більші витрати на підтримку та відновлення. Проте підвищать обсяг інтернету.

Ціни за пакети зростуть від 20 до 50 гривень за місяць.

Зокрема, пакет SuperNet Pro подорожчає на 35 гривень, до 280 гривень, а обсяг інтернет-трафіку зросте на 10 гігабайт, до 40-ка.

Пакет SuperNet Turbo 2019 — на 30 гривень, до 200 гривень. Обсяг інтернет-трафіку зросте на 10 гігабайт, до 50 гігабайт.

Пакет Light+ — на 20 гривень, до 145 гривень на місяць, а обсяг інтернет-трафіку зросте на 5 гігабайт, до 10-ти.

Пакет SuperNet Start 2019 — на 25-ть, до 195 гривень. Обсяг інтернет-трафіку зросте на 4 гігабайти, до 18 гігабайт.

SuperNet Start — на 25 гривень, до 200-т, а обсяг інтернет-трафіку на 5 гігабайт, до 20ти.

SuperNet Unlim — на 50 гривень, до 410 гривень. Обсяг інтернет-трафіку зросте на 20 гігабайт, до 80 гігабайт.

Оновлені тарифи оператора Київстар

Мобільний оператор "Kyivstar" оновив тарифи для бізнес-клієнтів на початку лютого 2024 року. Рішення ухвалили з кількох причин, зокрема, через економічні та ринкові умови, розширення можливостей послуг.

Зокрема, зросла вартість розсилки Viber-повідомлень для корпоративних клієнтів.

Деталі можна дізнатися у персонального менеджера "Київстар" чи за номером:

0800 303 466.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні під час війни подорожчали послуги мобільного зв’язку, адже оператори інвестували в автономність базових станцій зв’язку. Експерти склали рейтинг найдоступніших тарифів, завдяки яким можна заощаджувати.

Також ми писали, що мобільний оператор "Київстар" відновив зв'язок та інтернет після хакерської атаки. Також вирішили скасувати наступну оплату за тариф для всіх користувачів.