Тарифы мобильных операторов увеличатся — новые цены в Водафон и Киевстар

Мобильный телефон. Фото: Unsplush

В феврале 2024 года два крупных оператора сотовой связи решили повысить тарифы. Речь идет о Vodafone и Kyivstar.

Такая информация содержится на официальных порталах мобильных операторов.

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Новые тарифы оператора Vodafone

Как пояснили в компании Vodafone, тарифы вырастут с 22 февраля 2024 года из-за больших затрат на поддержку и восстановление. Однако повысят объем интернета.

Цены на пакеты вырастут от 20 до 50 гривен в месяц.

В частности, пакет SuperNet Pro подорожает на 35 гривен, до 280 гривен, а объем интернет-трафика вырастет на 10 гигабайт, до 40-ка.

Пакет SuperNet Turbo 2019 — на 30 гривен, до 200 гривен. Объем интернет-трафика вырастет на 10 гигабайт, до 50 гигабайт.

Пакет Light+ — на 20 гривен, до 145 гривен в месяц, а объем интернет-трафика вырастет на 5 гигабайт, до 10-ти.

Пакет SuperNet Start 2019 — на 25, до 195 гривен. Объем интернет-трафика вырастет на 4 гигабайта, до 18 гигабайт.

SuperNet Start — на 25 гривен, до 200, а объем интернет-трафика на 5 гигабайт, до 20ти.

SuperNet Unlim — на 50 гривен, до 410 гривен. Объем интернет-трафика вырастет на 20 гигабайт, до 80 гигабайт.

Обновленные тарифы оператора Kyivstar

Мобильный оператор Kyivstar обновил тарифы для бизнес-клиентов в начале февраля 2024 года. Решение было принято по нескольким причинам, в частности, из-за экономических и рыночных условий, расширения возможностей услуг.

В частности, выросла стоимость рассылки Viber-сообщений для корпоративных клиентов.

Подробности можно узнать у персонального менеджера "Киевстар" или по номеру:

0800 303 466.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине во время войны подорожали услуги мобильной связи, ведь операторы инвестировали в автономность базовых станций. Эксперты составили рейтинг самых доступных тарифов, благодаря которым можно экономить.

Также мы писали, что мобильный оператор Киевстар возобновил связь и интернет после хакерской атаки. Также решили отменить следующую оплату за тариф для всех пользователей.