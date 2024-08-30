Нова функція від monobank — як mono checkout спростить онлайн-шопінг

Картка Монобанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український віртуальний monobank представив нову функцію — mono checkout. Вона значно прискорить процес оформлення покупки, скоротивши його з п’яти до однієї хвилини.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у Telegram.

Читайте також:

Детальніше про mono checkout

Він сказав, що процес онлайн-замовлень у нього, як і в багатьох інших людей, викликає значне роздратування, оскільки постійно доводиться вводити одні й ті самі дані: ім’я, контактний номер, електронну пошту та вибирати відділення для доставки.

"Уявіть, на покупки онлайн у 2023 році витрачено 182 мільярди гривень, але клієнтський досвід має такий вигляд ніби в нього багато не інвестували. Всі роблять вигляд, що це зручно. Це незручно", — додав Гороховський.

Тому Монобанк створив нову функцію — mono checkout. Це спеціальна кнопка на сайті, яка дозволяє користувачам авторизуватися через застосунок mono, після чого всі необхідні дані, такі як ім'я, номер телефону та відділення пошти, заповнюються автоматично.

Співзасновник Монобанку вважає, що такий підхід повинен стати новим стандартом у сфері покупок, адже він вигідний для всіх. Покупці можуть швидше завершити свої замовлення, а продавці отримують більше продажів завдяки прискореному процесу купівлі.

Підключити та протестувати mono checkout можна за посиланням.

Що ще треба знати

Нагадаємо, нещодавно в Монобанку з'явилася нова функція під назвою "Дружні банки", яка значно спрощує процес збирання коштів для спільної мети. Тепер будь-хто може приєднатися до збору коштів, створивши свою власну "дружню банку" з індивідуальним прогресом.

Ми також розповідали, що держфінустанова ПриватБанк та велика мережа супермаркетів Varus запустили новий сервіс. Йдеться про можливість здійснення оплати кур'єру через застосунок "Термінал".