Новая функция от monobank — как mono checkout упростит онлайн-шоппинг

Карта Монобанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинский виртуальный monobank представил новую функцию — mono checkout. Она значительно ускорит процесс оформления покупки, сократив его с пяти до одной минуты.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.

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Детальнее о mono checkout

Он сказал, что процесс онлайн-заказов у него, как и многих других людей, вызывает значительное раздражение, поскольку постоянно приходится вводить одни и те же данные: имя, контактный номер, электронную почту и выбирать отделения для доставки.

"Представьте, на покупки онлайн в 2023 году потрачено 182 миллиарда гривен, но клиентский опыт выглядит так, будто в него много не инвестировали. Все делают вид, что это удобно. Это неудобно", — добавил Гороховский.

Поэтому Монобанк создал новую функцию — mono checkout. Это специальная кнопка на сайте, позволяющая пользователям авторизоваться через приложение mono, после чего все необходимые данные, такие как имя, номер телефона и отделение почты, заполняются автоматически.

Соучредитель Монобанка считает, что такой подход должен стать новым стандартом в сфере покупок, ведь он выгоден всем. Покупатели могут быстрее завершить свои заказы, а продавцы получают больше продаж благодаря ускоренному процессу покупки.

Подключить и протестировать mono checkout можно по ссылке.

Что еще нужно знать

Напомним, недавно в Монобанке появилась новая функция под названием "Дружні банки", которая значительно упрощает процесс сбора средств для общей цели. Теперь кто-либо может присоединиться к сбору средств, создав свою собственную "дружню банку" с индивидуальным прогрессом.

Мы также рассказывали, что госфинучреждение ПриватБанк и крупная сеть супермаркетов Varus запустили новый сервис. Речь идет о возможности осуществления оплаты курьеру через приложение "Терминал".