МВФ дав невтішний прогноз економіці України через війну

Офіс Міжнародного валютного фонду. Фото: euractiv.com

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) оновили негативний сценарій для України за результатом четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF. У ньому припускається посилення війни, що триватиме до кінця 2025 року.

Це випливає з матеріалів фонду, пише Interfax.

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Деталі негативного сценарію для України

У негативному сценарії Фонд поліпшив прогноз ВВП на 2024 рік, проте погіршив на 2025 рік.

"Тепер передбачається, що шок почнеться в третьому кварталі 2024 року порівняно з другим кварталом 2024 року в третьому перегляді. Скорочення економіки сягне 1,7% у 2024 році порівняно зі зростанням у базовому сценарії на 2,5-3,5%", — йдеться у звіті.

Згідно з попереднім негативним сценарієм, МВФ оцінював можливий спад економіки країни у 2024-му у 4%, проте припускав його зупинку і нульове зростання 2025 року. В оновленому прогнозі вважає, що за негативного сценарію наступного року українська економіка втратить ще 1%. За очікуваннями, подальший дефіцит енергоресурсів негативно вплине на виробництво у 2025 році і саме це призведе до зниження економіки.

У МВФ прогнозують, що більш затяжна війна надалі негативно впливатиме на:

економічні настрої;

доступність енергоносіїв;

темпи повернення мігрантів;

потреби в бюджетних витратах;

експортний потенціал.

"Дисбаланси на валютному ринку знову вийдуть на поверхню і, як очікується, зберігатимуться довше з огляду на погіршення показників експорту, що призведе до вищого номінального знецінення в найближчі роки, перш ніж воно наблизиться до базового тренду", — наголошують аналітики.

Окрім того, такий тиск на режим керованої гнучкості обмінного курсу в рамках сценарію зниження курсу може спровокувати потребу у повторному запровадженні деяких заходів валютного контролю, що застосовував регулятор раніше під час війни.

Згідно з негативним сценарієм, знижено оцінку міжнародних резервів:

на кінець 2024 року — на $1,9 млрд, до $32,5 млрд;

на кінець 2025 року — на $3,4 млрд, до $36,6 млрд.

Тоді як у базовому сценарії показники очікувались такі: $41,8 млрд і $43 млрд відповідно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.

Також ми писали, що Національний банк фіксує подальше зростання заробітних плат станом на початок літа 2024 року. Також українські підприємства продовжують відчувати дефіцит робочої сили, зокрема, через виїзд українців за кордон.