МВФ дал неутешительный прогноз экономике Украины из-за войны

Офис Международного валютного фонда. Фото: euractiv.com

В Международном валютном фонде (МВФ) обновили негативный сценарий для Украины по результатам четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF. В нем предполагается усиление войны, которая продлится до конца 2025 года.

Это следует из материалов фонда, пишет Interfax.

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Детали негативного сценария для Украины

В негативном сценарии Фонд улучшил прогноз ВВП на 2024 год, однако ухудшил на 2025 год.

"Теперь предполагается, что шок начнется в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом 2024 года в третьем пересмотре. Сокращение экономики достигнет 1,7% в 2024 году по сравнению с ростом в базовом сценарии на 2,5-3,5%", — говорится в отчете.

Согласно предыдущему негативному сценарию, МВФ оценивал возможный спад экономики страны в 2024-м в 4%, однако предполагал его остановку и нулевой рост в 2025 году. В обновленном прогнозе считает, что при негативном сценарии в следующем году украинская экономика потеряет еще 1%.

По ожиданиям, дальнейший дефицит энергоресурсов негативно повлияет на производство в 2025 году и именно это приведет к снижению экономики.

В МВФ прогнозируют, что более затяжная война в дальнейшем негативно повлияет на:

экономические настроения;

доступность энергоносителей;

темпы возвращения мигрантов;

потребности в бюджетных расходах;

экспортный потенциал.

"Дисбалансы на валютном рынке снова выйдут на поверхность и, как ожидается, будут сохраняться дольше, учитывая ухудшение показателей экспорта, что приведет к более высокому номинальному обесцениванию в ближайшие годы, прежде чем оно приблизится к базовому тренду", — отмечают аналитики.

Кроме того, такое давление на режим управляемой гибкости обменного курса в рамках сценария снижения курса может спровоцировать потребность в повторном введении некоторых мер валютного контроля, которые применял регулятор ранее во время войны.

Согласно негативному сценарию, снижена оценка международных резервов:

на конец 2024 года — на $1,9 млрд, до $32,5 млрд;

на конец 2025 года — на $3,4 млрд, до $36,6 млрд.

В то время как в базовом сценарии показатели ожидались следующие: $41,8 млрд и $43 млрд соответственно.

Что еще стоит знать

Напомним, что в 2024 году Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до отметки 54 гривен.

Также мы писали, что Национальный банк фиксирует дальнейший рост зарплат по состоянию на начало лета 2024 года. Также украинские предприятия продолжают испытывать дефицит рабочей силы, в частности из-за выезда украинцев за границу.