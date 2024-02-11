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На АЗС оновили ціни на бензин — які сьогодні ціни на пальне в Україні

11 лютого 2024 06:45
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Ціни на пальне в Україні станом на 11 лютого 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За останню добу змінилися ціни на пальне на українських автозаправних станціях. У неділю, 11 лютого, вартість бензину та дизпалива не змінилась. Ціни на автогаз також лишилися на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 11 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 11 лютого

За даними моніторингового сайту, 11 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,23 грн/л;
  • А-95 — 50,69 грн/л;
  • А-92 — 47,24 грн/л;
  • дизельне пальне — 50,88 грн/л;
  • скраплений газ — 26,69 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ — 54,17 грн/л,
  • А-95 — за 50,63 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,06 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 50,69 грн/л,
  • скраплений газ — 27,22 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 11 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 11 лютого

11 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz, "Маркет" та Luxwen — 47,49 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,10 грн/л, на KLO — 26,98 грн/л, на Shell — 28,80 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, що в Україні суттєво змінилася вартість розмитнення авто. Президент Володимир Зеленський підписав закон №10321-1 про внесення змін до Податкового кодексу, які приводять низку норм у відповідність до ЗУ "Про Митний тариф України". 

Також ми розповідали, що Tesla почала виправляти недоліки Cybertruck лише після початку продажів пікапа. Днями компанія нарешті випустила перше велике оновлення ПЗ.

  

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