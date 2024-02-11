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На АЗС обновили цены на бензин – какие сегодня цены на топливо в Украине

11 февраля 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 11 февраля 2024 года — сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За последние сутки изменились цены на горючее на украинских автозаправочных станциях. В воскресенье, 11 февраля, стоимость бензина и дизтоплива не изменилась. Цены на автогаз остались на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 11 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 11 февраля

По данным мониторингового сайта, 11 февраля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,23 грн/л;
  • А-95 — 50,69 грн/л;
  • А-92 — 47,24 грн/л;
  • дизельное топливо — 50,88 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,69 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ — 54,17 грн/л,
  • А-95 — за 50,63 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,06 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 50,69 грн/л,
  • сжиженный газ — 27,22 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 11 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 11 февраля

11 февраля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 48,97 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС VostokGaz, "Маркет" и Luxwen — 47,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,10 грн/л, на KLO – 26,98 грн/л, на Shell — 28,80 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, что в Украине существенно изменилась стоимость растаможки авто. Президент Владимир Зеленский подписал закон №10321-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые приводят ряд норм в соответствии с ЗУ "О Таможенном тарифе Украины".

Также мы рассказывали, что Tesla начала устранять недостатки Cybertruck только после начала продаж пикапа. На днях компания наконец-то выпустила первое крупное обновление ПО.

  

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