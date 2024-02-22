Ціни на пальне в Україні станом на 23 лютого 2024 року — скільки будуть коштувати бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вартість пального оновилась упродовж останньої доби. Станом на п'ятницю, 23 лютого, ціни на бензин, дизель та автогаз залишились на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Яка інформація про пальне 23 лютого вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 23 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне на АЗС 23 лютого

За даними моніторингового сайту, 23 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,66 грн/л;

А-95 — 51,10 грн/л;

А-92 — 47,98 грн/л;

дизельне пальне — 51,40 грн/л;

скраплений газ — 26,89 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,23 грн/л,

А-95 — за 50,81 грн/л,

бензин А-92 — за 47,57 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 51,00 грн/л,

скраплений газ — 26,64 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 23 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 23 лютого

23 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС Neftek — 45,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,10 грн/л, на KLO — 27,79 грн/л, на Shell — 27,20 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми розповідали, що більшість українських автомобілістів при виборі автомобіля орієнтуються на наявність в машині насамперед безпекових функцій та засобів легкого кермування. Опитування аналітичної компанії Autolist показало, що у водіїв у пріоритеті.

Також ми писали, що народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів. У разі ухвалення документа Україні приєднається до країн, де використання зимової гуми на авто є обов'язковим.