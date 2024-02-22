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На АЗС обновили цены на топливо — какой будет стоимость бензина завтра

22 февраля 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 23 февраля 2024 года — сколько будут стоить бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Стоимость горючего обновилась за последние сутки. На пятницу, 23 февраля, цены на бензин, дизель и автогаз остались на уровне предыдущего дня. 

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Какая информация о топливе 23 февраля вас интересует больше всего:

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Цены на топливо в Украине на 23 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на топливо на АЗС 23 февраля

По данным мониторингового сайта, 23 февраля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,66 грн/л;
  • А-95 — 51,10 грн/л;
  • А-92 — 47,98 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,40 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,89 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 54,23 грн/л,
  • А-95 — за 50,81 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,57 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 51,00 грн/л,
  • сжиженный газ — 26,64 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 23 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 23 февраля

23 февраля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Neftek — 45,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,10 грн/л, на KLO — 27,79 грн/л, на Shell — 27,20 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы рассказывали, что большинство украинских автомобилистов при выборе автомобиля ориентируются на наличие в машине прежде всего функций безопасности и средств легкого вождения. Опрос аналитической компании Autolist показал, что у водителей в приоритете.

Также мы писали, что народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. В случае принятия документа, Украина присоединится к странам, где использование зимней резины на авто обязательно.

  

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