Цены на топливо в Украине по состоянию на 23 февраля 2024 года — сколько будут стоить бензин, газ и дизель

На АЗС обновили цены на топливо — какой будет стоимость бензина завтра
Стоимость горючего обновилась за последние сутки. На пятницу, 23 февраля, цены на бензин, дизель и автогаз остались на уровне предыдущего дня.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о топливе 23 февраля вас интересует больше всего:
Цены на топливо на АЗС 23 февраля
По данным мониторингового сайта, 23 февраля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 54,66 грн/л;
- А-95 — 51,10 грн/л;
- А-92 — 47,98 грн/л;
- дизельное топливо — 51,40 грн/л;
- сжиженный газ — 26,89 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 54,23 грн/л,
- А-95 — за 50,81 грн/л,
- бензин А-92 — за 47,57 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 51,00 грн/л,
- сжиженный газ — 26,64 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 23 февраля
23 февраля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Neftek — 45,99 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 28,10 грн/л, на KLO — 27,79 грн/л, на Shell — 27,20 грн/л.
Больше об авто
Напомним, мы рассказывали, что большинство украинских автомобилистов при выборе автомобиля ориентируются на наличие в машине прежде всего функций безопасности и средств легкого вождения. Опрос аналитической компании Autolist показал, что у водителей в приоритете.
Также мы писали, что народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. В случае принятия документа, Украина присоединится к странам, где использование зимней резины на авто обязательно.
Читайте Новини.LIVE!