Мільйони на консультацію по відбудові Охматдиту — на що витратять близько 10 млн грн

Пошкоджена дитяча лікарня Охматдит у Києві. Фото: Новини.LIVE

На консультацію щодо відбудови сучасного корпусу НДСЛ "Охматдит", пошкодженого внаслідок атаки РФ 8 липня, витратять близько 9 млн 350 тис. грн. Єдиною компанією, що подала заявку на участь у тендері і виграла його, стало ТОВ "ВАСЕНЬОВ ІНЖИНІРИНГ".

Таку інформацію розміщено на порталі публічних закупівель Prozorro.

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Детальніше про тендер

У тендері зазначено, що ТОВ "ВАСЕНЬОВ ІНЖИНІРИНГ" надаватиме консультаційні послуги сертифікованого експерта з інженерно-технічних заходів цивільного захисту щодо відбудови сучасного корпусу НДСЛ "Охматдит", пошкодженого внаслідок атаки РФ 8 липня.

Відповідно до інформації в тендері, на ці послуги, які включають розроблення проектної документації та виконання робіт з поточного ремонту будівель, витратять 9 млн 350 тис. грн, хоча очікувана вартість була на сумму майже 9 млн 700 тис. грн.

Основні завдання експерта включають:

Експертиза містобудівної документації: перевірка відповідності вимогам законодавства, будівельним нормам, та нормативним документам щодо цивільного захисту.

перевірка відповідності вимогам законодавства, будівельним нормам, та нормативним документам щодо цивільного захисту. Комплексна перевірка документації: аналіз інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній документації.

аналіз інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній документації. Проведення експертизи проектів будівництва: перевірка дотримання вимог цивільного захисту у проектах будівництва, зокрема для об'єктів з великим числом осіб (понад 50 або 100) та об'єктів критичної інфраструктури.

перевірка дотримання вимог цивільного захисту у проектах будівництва, зокрема для об'єктів з великим числом осіб (понад 50 або 100) та об'єктів критичної інфраструктури. Аналіз та оцінка інформації: використання різних методів для аналізу та оцінки факторів цивільного захисту, внесення виправлень до проектів.

використання різних методів для аналізу та оцінки факторів цивільного захисту, внесення виправлень до проектів. Підготовка звітів та висновків: складання експертних звітів та пропозицій щодо вдосконалення методів проведення експертизи.

Також зазначено, що необхідність залучення такого експерта допоможе забезпечити безпеку пацієнтів, працівників та відвідувачів лікарні під час виконання будівельних робіт.

Що відомо про обраного підрядника

ТОВ "ВАСЕНЬОВ ІНЖИНІРИНГ" за статутним капіталом 10 тисяч гривень зареєстровано у Києві у квітні 2023 року. Згідно з даними на порталі YouControl, основний вид діяльності підрядника — сфера інжинірингу, геології та геодезії, а ще надання послуг технічного консультування в цих сферах. Також ТОВ "ВАСЕНЬОВ ІНЖИНІРИНГ" займається організацією будівництва будівель, діяльністю у сфері архітектури та безпосередньо будівництвом — від жилих будівель до доріг та автострад.

Офіційна інформація про ТОВ "ВАСЕНЬОВ ІНЖИНІРИНГ. Джерело: YouControl

Що стосується послуг інженера-консультанта, то підрядник у 2024 році виконував такі роботи для Управління СБУ у Волинській області та для Раухівської селищної ради в Одеській області.

Що ще варто знати

Нагадаємо, київська дитяча лікарня "Охматдит" спільно з однойменним благодійним фондом розсекретила переможця тендеру на відбудову пошкодженого корпусу лікарні. Ним стала фірма "Буд-технолоджі", яка ремонтуватиме будівлю за 307 мільйонів гривень.

Ми також писали, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що до зими відремонтують пошкоджений корпус дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яка зазнала російського удару 8 липня. Збитки від атаки оцінюються в понад 830 млн грн.