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На консультацию по восстановлению Охматдета потратят около 10 млн грн

1 августа 2024 18:21
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Миллионы на консультацию по восстановлению Охматдета — на что потратят около 10 млн грн.
Поврежденная детская больница Охматдет в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

На консультацию по восстановлению современного корпуса НДСЛ "Охматдет", поврежденного в результате атаки РФ 8 июля, потратят около 9 млн 350 тыс. грн. Единственной компанией, подавшей заявку на участие в тендере и выигравшей его, стало ООО "ВАСЕНЕВ ИНЖИНИРИНГ".

Такая информация размещена на портале публичных закупок Prozorro.

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Детальнее о тендере

В тендере отмечено, что ООО "ВАСЕНЕВ ИНЖИНИРИНГ" будет предоставлять консультационные услуги сертифицированного эксперта по инженерно-техническим мерам гражданской защиты по восстановлению современного корпуса НДСЛ "Охматдет", поврежденного в результате атаки РФ 8 июля.

Согласно информации в тендере, на эти услуги, включающие разработку проектной документации и выполнение работ по текущему ремонту зданий, потратят 9 млн 350 тыс. грн, хотя ожидаемая стоимость была на сумму почти 9 млн 700 тыс. грн .

Основные задачи эксперта включают в себя:

  • Экспертиза градостроительной документации: проверка соответствия требованиям законодательства, строительным нормам и нормативным документам по гражданской защите.
  • Комплексная проверка документации: анализ инженерно-технических мер гражданской защиты в проектной документации.
  • Проведение экспертизы проектов строительства: проверка соблюдения требований гражданской защиты в проектах строительства, в частности, для объектов с большим числом лиц (более 50 или 100) и объектов критической инфраструктуры.
  • Анализ и оценка информации: использование различных методов для анализа и оценки факторов гражданской защиты, внесение исправлений в проекты.
  • Подготовка отчетов и выводов: составление экспертных отчетов и предложений по усовершенствованию методов проведения экспертизы.

Также отмечено, что необходимость привлечения такого эксперта поможет обеспечить безопасность пациентов, работников и посетителей больницы при выполнении строительных работ.

Что известно об избранном подрядчике

ООО "ВАСЕНЕВ ИНЖИНИРИНГ" по уставному капиталу 10 тысяч гривен зарегистрировано в Киеве в апреле 2023 года. Согласно данным на портале YouControl, основной вид деятельности подрядчика — сфера инжиниринга, геологии и геодезии, а также предоставление услуг технического консультирования в этих областях. Также ООО "ВАСЕНЕВ ИНЖИНИРИНГ" занимается организацией строительства зданий, деятельностью в сфере архитектуры и непосредственно строительством — от жилых зданий до дорог и автострад.

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Официальная информация о ООО "ВАСЕНЕВ ИНЖИНИРИНГ. Источник: YouControl

Что касается услуг инженера-консультанта, то подрядчик в 2024 году выполнял такие работы для Управления СБУ в Волынской области и Рауховского поселкового совета в Одесской области.

Что еще стоит знать

Напомним, киевская детская больница "Охматдет" совместно с одноименным благотворительным фондом рассекретила победителя тендера на восстановление поврежденного корпуса больницы. Им стала фирма "Буд-технолоджи", которая будет ремонтировать здание за 307 миллионов гривен.

Мы также писали, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что к зиме отремонтируют поврежденный корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая получила российский удар 8 июля. Ущерб от атаки оценивается более чем в 830 млн грн.

тендер деньги ProZorro строительство Охматдет

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