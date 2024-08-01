Миллионы на консультацию по восстановлению Охматдета — на что потратят около 10 млн грн.

На консультацию по восстановлению Охматдета потратят около 10 млн грн
На консультацию по восстановлению современного корпуса НДСЛ "Охматдет", поврежденного в результате атаки РФ 8 июля, потратят около 9 млн 350 тыс. грн. Единственной компанией, подавшей заявку на участие в тендере и выигравшей его, стало ООО "ВАСЕНЕВ ИНЖИНИРИНГ".
Такая информация размещена на портале публичных закупок Prozorro.
Детальнее о тендере
В тендере отмечено, что ООО "ВАСЕНЕВ ИНЖИНИРИНГ" будет предоставлять консультационные услуги сертифицированного эксперта по инженерно-техническим мерам гражданской защиты по восстановлению современного корпуса НДСЛ "Охматдет", поврежденного в результате атаки РФ 8 июля.
Согласно информации в тендере, на эти услуги, включающие разработку проектной документации и выполнение работ по текущему ремонту зданий, потратят 9 млн 350 тыс. грн, хотя ожидаемая стоимость была на сумму почти 9 млн 700 тыс. грн .
Основные задачи эксперта включают в себя:
- Экспертиза градостроительной документации: проверка соответствия требованиям законодательства, строительным нормам и нормативным документам по гражданской защите.
- Комплексная проверка документации: анализ инженерно-технических мер гражданской защиты в проектной документации.
- Проведение экспертизы проектов строительства: проверка соблюдения требований гражданской защиты в проектах строительства, в частности, для объектов с большим числом лиц (более 50 или 100) и объектов критической инфраструктуры.
- Анализ и оценка информации: использование различных методов для анализа и оценки факторов гражданской защиты, внесение исправлений в проекты.
- Подготовка отчетов и выводов: составление экспертных отчетов и предложений по усовершенствованию методов проведения экспертизы.
Также отмечено, что необходимость привлечения такого эксперта поможет обеспечить безопасность пациентов, работников и посетителей больницы при выполнении строительных работ.
Что известно об избранном подрядчике
ООО "ВАСЕНЕВ ИНЖИНИРИНГ" по уставному капиталу 10 тысяч гривен зарегистрировано в Киеве в апреле 2023 года. Согласно данным на портале YouControl, основной вид деятельности подрядчика — сфера инжиниринга, геологии и геодезии, а также предоставление услуг технического консультирования в этих областях. Также ООО "ВАСЕНЕВ ИНЖИНИРИНГ" занимается организацией строительства зданий, деятельностью в сфере архитектуры и непосредственно строительством — от жилых зданий до дорог и автострад.
Что касается услуг инженера-консультанта, то подрядчик в 2024 году выполнял такие работы для Управления СБУ в Волынской области и Рауховского поселкового совета в Одесской области.
Что еще стоит знать
Напомним, киевская детская больница "Охматдет" совместно с одноименным благотворительным фондом рассекретила победителя тендера на восстановление поврежденного корпуса больницы. Им стала фирма "Буд-технолоджи", которая будет ремонтировать здание за 307 миллионов гривен.
Мы также писали, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что к зиме отремонтируют поврежденный корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая получила российский удар 8 июля. Ущерб от атаки оценивается более чем в 830 млн грн.
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