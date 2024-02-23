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На українських АЗС змінились ціни на бензин — скільки буде коштувати пальне завтра

23 лютого 2024 22:45
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Ціни на пальне в Україні станом на 24 лютого 2024 року — скільки будуть коштувати бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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За останню добу на українських автозаправних станціях оновили ціни на пальне. У суботу, 24 лютого, вартість бензину та дизпалива не змінилася. Ціна на автогаз також залишилась на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 24 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 24 лютого

За даними моніторингового сайту, 24 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,66 грн/л;
  • А-95 — 51,10 грн/л;
  • А-92 — 47,98 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,40 грн/л;
  • скраплений газ — 26,89 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,23 грн/л,
  • А-95 — за 50,81 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,57 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,00 грн/л,
  • скраплений газ — 26,64 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 24 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 24 лютого

24 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС Neftek — 45,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,10 грн/л, на KLO — 27,79 грн/л, на Shell — 27,20 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми розповідали, що компанія Kia не поспішала з виводом на український ринок компактного електричного кросовера EV6, випущеного у 2023 році. Втім, нещодавно модель таки з'явилася на офіційному сайті компанії в Україні, хоча ціна досі відома лише на один варіант комплектації електромобіля.

Також ми писали, що народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів. У разі ухвалення документа Україні приєднається до країн, де використання зимової гуми на авто є обов'язковим.

  

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