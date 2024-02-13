Ціни на пальне в Україні станом на 13 лютого 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За останню добу змінилися ціни на пальне на українських автозаправних станціях. У вівторок, 13 лютого, вартість бензину марок A-95, А-92 та дизпалива трохи зросла. Найбільше здорожчав бензин марки А-92. Ціна на нього порівняно з попереднім днем зросла на 13 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 13 лютого вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 13 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне на АЗС 13 лютого

За даними моніторингового сайту, 13 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,23 грн/л;

А-95 — 50,75 грн/л;

А-92 — 47,38 грн/л;

дизельне пальне — 50,93 грн/л;

скраплений газ — 26,65 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,15 грн/л,

А-95 — за 50,63 грн/л,

бензин А-92 — за 47,05 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 50,67 грн/л,

скраплений газ — 27,22 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 13 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 13 лютого

13 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz, "Маркет" та Luxwen — 47,49 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,10 грн/л, на KLO — 26,98 грн/л, на Shell — 26,80 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми розповідали, як безпечно їздити на авто в туман, щоб уникнути аварій та інших неприємностей. Краще уникати водіння в цей час, але якщо життєва ситуація змушує сідати за кермо, дотримуйтесь цих десяти порад досвідчених автомобілістів.

Також ми писали, що днями було представлено третє покоління кросовера Renault Duster, виробництво якого організовано в Туреччині. Дизайн автомобіля відрізняється від нового Dacia Duster лише великим написом RENAULT між фарами, та емблемою на п'ятих дверях.