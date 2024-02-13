Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow На украинских АЗС изменились цены — сколько стоит топливо сегодня arrow

На украинских АЗС изменились цены — сколько стоит топливо сегодня

13 февраля 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 13 февраля 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За последние сутки изменились цены на горючее на украинских автозаправочных станциях. Во вторник, 13 февраля, стоимость бензина марок A-95, А-92 и дизтоплива немного выросла. Больше всего подорожал бензин марки А-92. Цена на него по сравнению с предыдущим днем выросла на 13 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о топливе 13 февраля вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине по состоянию на 13 февраля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 13 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на топливо на АЗС 13 февраля

По данным мониторингового сайта, 13 февраля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,23 грн/л;
  • А-95 — 50,75 грн/л;
  • А-92 — 47,38 грн/л;
  • дизельное топливо — 50,93 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,65 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ — 54,15 грн/л,
  • А-95 — за 50,63 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,05 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 50,67 грн/л,
  • сжиженный газ — 27,22 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 13 февраля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 13 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG - 13 февраля

13 февраля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 48,97 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС VostokGaz, "Маркет" и Luxwen — 47,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,10 грн/л, на KLO — 26,98 грн/л, на Shell — 26,80 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы рассказывали, как безопасно ездить на авто в туман во избежание аварий и других неприятностей. Лучше избегать вождения в это время, но если жизненная ситуация заставляет садиться за руль, следуйте этим десяткам советов опытных автомобилистов.

Также мы писали, что на днях было представлено третье поколение кроссовера Renault Duster , производство которого организовано в Турции. Дизайн автомобиля отличается от нового Dacia Duster только большой надписью RENAULT между фарами и эмблемой на пятой двери.

  

цены на топливо
бензин
авто
деньги
АЗС
топливо
цены в Украине
дизтопливо
рынок топлива
автогаз

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме