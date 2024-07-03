Нафтогаз розповів про загрозу переплати за газ — що варто знати

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть переплатити за природний газ у липні 2024 року. Щоб цього уникнути, споживачі блакитного палива повинні знати певні правила.

Про такі деталі розповіли у газопостачальній компанії, пише "На пенсії".

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Як не заплатити більше за газ

Як зазначили фахівці компанії, щоб не платити більше за природний газ, потрібно знати правила передачі інформації з лічильників.

Згідно з ними, на передачу даних з приладів обліку відводиться п’ять днів. Це необхідно робити з 1 по 5 число щомісяця. Тільки під час вчасної передачі показників є гарантія, що споживачеві надійдуть коректні нарахування у майбутніх рахунках за доставку та спожитий природний газ.

Що чекає у разі невчасної передачі даних

У разі, якщо з вагомих причин клієнти не змогли встигнути передати показники газового лічильника у встановлені терміни, обсяг споживання блакитного палива за попередній місяць визначать розрахунковим шляхом за показником середньодобового обсягу споживання.

У підсумку рахунок у комунальній платіжці за природний газ буде більший.

Способи передачі показників лічильника

Клієнтам "Нафтогазу" доступні кілька способів передачі показників лічильників:

на сайті або у чаті облгазу;

за телефоном контакт-центру облгазу;

через смс-повідомлення на номер 7104. Дані треба надсилати у форматі: ввести номер особового рахунку із десяти цифр, натиснути пропуск, ввести дані лічильника із п'яти цифр.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що Нафтогаз запровадив зміни в оплаті рахунків за спожите блакитне паливо. Тепер це можна робити у терміналах city24.

Також ми писали, що українці платитимуть за спожитий природний газ за колишніми цінами. Газопостачальні компанії не змінювали свої пропозиції для населення.