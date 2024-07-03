Нафтогаз рассказал об угрозе переплаты за газ — что важно знать

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут переплатить за природный газ в июле 2024 года. Чтобы этого избежать, потребители голубого топлива должны знать определённые правила.

О таких деталях рассказали в газоснабжающей компании, пишет "На пенсии".

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Как не заплатить больше за газ

Как отметили специалисты компании, чтобы не платить больше за природный газ, нужно знать правила передачи информации со счетчиков.

Согласно им, на передачу данных с приборов учета отводится пять дней. Это необходимо делать с 1 по 5 число ежемесячно. Только при своевременной передаче показателей существует гарантия, что потребителю поступят корректные начисления в будущих счетах за доставку и потребленный природный газ.

Что ожидает в случае несвоевременной передачи данных

В случае, если по весомым причинам клиенты не смогли успеть передать показатели газового счетчика в установленные сроки, объем потребления голубого топлива за предыдущий месяц определят расчетным путем по показателю среднесуточного объема потребления.

В итоге счет в коммунальной платежке за природный газ будет больше.

Способы передачи показателей счетчика

Клиентам "Нафтогаза" доступны несколько способов передачи показателей счетчиков:

на сайте или в чате облгаза;

по телефону контакт-центра облгаза;

через смс-сообщение на номер 7104. Данные следует отправлять в формате: ввести номер лицевого счета из десяти цифр, нажать пропуск, ввести данные счетчика из пяти цифр.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что Нафтогаз ввел изменения в оплате счетов за потребленное голубое топливо. Теперь это можно делать в терминалах city24.

Также мы писали, что украинцы будут платить за потребленный природный газ по прежним ценам. Газоснабжающие компании не меняли свои предложения для населения.