Нафтогаз рассказал об угрозе переплаты за газ — что важно знать

Нафтогаз предупредил об угрозе переплаты за голубое топливо — как избежать
Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут переплатить за природный газ в июле 2024 года. Чтобы этого избежать, потребители голубого топлива должны знать определённые правила.
О таких деталях рассказали в газоснабжающей компании, пишет "На пенсии".
Как не заплатить больше за газ
Как отметили специалисты компании, чтобы не платить больше за природный газ, нужно знать правила передачи информации со счетчиков.
Согласно им, на передачу данных с приборов учета отводится пять дней. Это необходимо делать с 1 по 5 число ежемесячно. Только при своевременной передаче показателей существует гарантия, что потребителю поступят корректные начисления в будущих счетах за доставку и потребленный природный газ.
Что ожидает в случае несвоевременной передачи данных
В случае, если по весомым причинам клиенты не смогли успеть передать показатели газового счетчика в установленные сроки, объем потребления голубого топлива за предыдущий месяц определят расчетным путем по показателю среднесуточного объема потребления.
В итоге счет в коммунальной платежке за природный газ будет больше.
Способы передачи показателей счетчика
Клиентам "Нафтогаза" доступны несколько способов передачи показателей счетчиков:
- на сайте или в чате облгаза;
- по телефону контакт-центра облгаза;
- через смс-сообщение на номер 7104. Данные следует отправлять в формате: ввести номер лицевого счета из десяти цифр, нажать пропуск, ввести данные счетчика из пяти цифр.
Что еще стоит знать
Ранее мы писали, что Нафтогаз ввел изменения в оплате счетов за потребленное голубое топливо. Теперь это можно делать в терминалах city24.
Также мы писали, что украинцы будут платить за потребленный природный газ по прежним ценам. Газоснабжающие компании не меняли свои предложения для населения.
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