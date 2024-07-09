Українці у Forbes — як наші потрапили до списку 30 до тридцяти в Азії

Анна Крещенко та Іван Селезньов. Фото: Kyoto OBC

Анна Крещенко та Іван Селезньов — співзасновники компанії Flora в Кіото — потрапили у список азійського Forbes 30 до 30. Українці створили додаток Moonly, який дозволяє жінкам у Японії відстежувати свій менструальний цикл, отримувати поради щодо ПМС і планування вагітності. Окрім цієї програми, Flora співпрацює з компаніями, щоб покращити медичні послуги для жінок-працівниць. Загальне фінансування стартапу склало 1,5 мільйона доларів.

Кореспондентка Новини.LIVE Дар'я Нефьодова ексклюзивно поспілкувалась із Анною та Іваном про їхній бізнес та шлях до успіху.

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— Анно, Іване, як ви дізнались, що потрапили до списку Forbes?

Іван: Мене розбудила Аня, вона разів 5 мене набирала і попросила переглянути пошту і перетелефонувати їй. Я подумав, що, як завжди, щось сталось із додатком і треба швидко це "пофіксити". Але замість такого листа, я побачив лист від Forbes, де вони просили заповнити якусь табличку. А в кінці було: "Congratulations" (Вітаємо), тоді я вже зрозумів, що хотіла мені сказати Аня, і було дуже приємно.

Анна та Іван у списку азійського Forbes. Фото: скріншот

Анна: Ми не знаємо, хто саме нас номінував, але нам сказали, що вони проводять власне опитування серед експертів індустрії, венчурних капіталістів, і хтось із них нас подав.

— Розкажіть, як ви започаткували компанію Flora?

Анна: Ми заснували компанію в грудні 2020 року, але до цього в нас вже були напрацювання щодо застосунку. Усе почалось з того, що ми зустрілись з Ванею в Кіото, коли я ще навчалась в Кіотському університеті. Нас познайомила спільна знайома. Вже на той час я займалась підготовкою до запуску стартапу, але мені не вистачало людей, з якими можна було б це втілити у життя.

А під час нашої першої зустрічі Ваня розповів мені про свій досвід в Україні, що він запускав стартап, і не один. Тоді ми і вирішили, що ми просто повинні зробити щось разом. Мені було цікаво зробити щось саме в фімтеху (female technology) — це технологія, яка вирішує жіночі проблеми, такі як менопауза, болі при менструації, безпліддя тощо.

Анна та Іван під час інтервʼю. Фото: Новини.LIVE

Почали ми працювати з додатку для вагітних, і далі ми почали співпрацювати з великими компаніями в розрізі підтримки жінок у різних галузях. Зараз, до прикладу, ми працюємо з різними заводами, такими як Тойота. Ми можемо оптимізувати робоче місце жінки, щоб вони (жінки) були більш продуктивними на роботі.

— На кого розрахований додаток Moonly?

Іван: Першочергово ми хотіли зробити консьюмер-додаток, але ми не могли особливо бути конкурентоспроможними після аналізу додатків, які вже були на японському ринку. Тоді ми вирішили зробити упор на сучасний інтерфейс та зрозумілість для нашого кінцевого споживача. Спочатку ми хотіли робити додаток тільки на японський ринок, але зараз у нас є амбіції виходити на міжнародний. Розпочнемо з Азії, а потім, можливо, зробимо і американську локалізацію.

Анна: У Японії все ще існує, так званий, "gender gap". Японкам дуже складно після вагітності відновлюватися і повертатись до роботи, складно займати керівні посади. І, як показує статистика, одна з основних причин — це проблеми зі здоровʼям.

Логотип додатку Moonly. Фото: Flora

Менопауза — теж одна з проблем, адже збільшується кількість жінок, які займають керівні позиції у віці 40-50 років, а це час, коли проявляються перші симптоми. У цілому, це тема "табу" в Японії, і ніхто не йде з цією проблемою до гінеколога, а просто покидають своє робоче місце.

Ми почали розробляти пакет рішень, який міг би допомогти жінкам, які працюють в різних сферах. Ми намагаємось зрозуміти, які елементи робочого дня жінки яким чином впливають на її продуктивність, і як можна її покращити.

Із сервісів, які ми зараз робимо — ми аналізуємо дані, і в кінці жінка отримує платформу, де вона може онлайн поговорити з профільним лікарем, жінці надішлють необхідні медикаменти (за потреби) або ж спеціальні продукти, наприклад спеціальну білизну, яку вона може носити під час менструації або спеціальні браслети, які допомагають при менопаузі. Також ми використовуємо AI технології, щоб більш персоналізовано підходити до кожної з клієнток.

— Чи можна сказати, що окрім відслідковування циклу, ваш додаток несе і освітню місію?

Іван: Так, ми проводимо різні семінари, знімаємо освітницькі відео за запитом компаній. Спочатку ми робимо велике опитування серед жінок-робітниць компанії, а вже після цього ми бачимо, які є проблемні моменти, і з чим будемо працювати далі, і, звичайно ж, пропонуємо рішення.

Анна та Іван. Фото: Kyoto OBC

Анна: Ми допомагаємо заводам адаптувати робочі зміни, згідно того, у якому фізіологічному стані знаходиться та чи інша жінка-робітниця. Для чоловіків в компаніях ми також проводимо семінари, щоб вони теж мали уявлення чому жінка потребує, до прикладу, в певні періоди довшу перерву та, щоб вони з більшим розумінням ставились до цього.

— Як ви бачите розвиток індустрії здоровʼя?

Анна: Сфера медицини і здоровʼя йде в сторону персоналізації. Тому той, хто буде мати більше даних, той буде краще знати свого клієнта, які хвороби у нього були у минулому, ким він працює, чого хоче, той виграє першість в індустрії. Ми збираємось бути найбільшими гравцями на ринку, що стосується жінки та її здоровʼя.

— Що ви побажаєте тим, хто хоче створити свій стар-ап?

Іван: Мені здається, що немає якогось золотого правила для всіх. Хоча є речі, які, скоріш за все, допоможуть тобі досягти так званого успіху. Треба просто працювати. Багато працювати і не боятись міняти свої плани під час свого шляху.

Анна: Українці можуть створити бізнес з нуля будь-де, абсолютно в будь-якій точці світу. Не зупиняйтесь!