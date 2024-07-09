Украинцы в Forbes - как наши попали в список 30 до тридцати в Азии

Анна Крещенко и Иван Селезнев. Фото: Kyoto OBC

Анна Крещенко и Иван Селезнев — соучредители компании Flora в Киото — попали в список азиатского Forbes 30 до 30. Украинцы создали приложение Moonly, позволяющее женщинам в Японии отслеживать свой менструальный цикл, получать советы по ПМС и планированию беременности. Помимо этой программы, Flora сотрудничает с компаниями, чтобы улучшить медицинские услуги для женщин-работниц. Общее финансирование стартапа составило 1,5 миллиона долларов.

Корреспондентка Новини.LIVE Дарья Нефедова эксклюзивно пообщалась с Анной и Иваном об их бизнесе и пути к успеху.

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— Анна, Иван, как вы узнали, что попали в список Forbes?

Иван: Меня разбудила Аня, она раз 5 меня набирала и попросила просмотреть почту и перезвонить ей. Я подумал, что, как всегда, что-то случилось с приложением и нужно быстро это "пофиксить". Но вместо такого письма, я увидел письмо от Forbes, где они просили заполнить какую-то табличку. А в конце было: "Congratulations" (Поздравляем), тогда я уже понял, что хотела мне сказать Аня, и было очень приятно.

Анна и Иван в списке азиатского Forbes. Фото: скриншот

Анна: Мы не знаем, кто именно нас номинировал, но нам сказали, что они проводят собственный опрос среди экспертов индустрии, венчурных капиталистов, и кто-то из них подал нас.

— Расскажите, как вы положили начало компании Flora?

Анна: Мы основали компанию в декабре 2020 года, но до этого у нас уже были наработки по приложению. Все началось с того, что мы встретились с Ваней в Киото, когда я училась в Киотском университете. Нас познакомила общая знакомая. Уже к тому времени я занималась подготовкой к запуску стартапа, но мне не хватало людей, с которыми это можно было бы воплотить в жизнь.

Во время нашей первой встречи Ваня рассказал мне о своем опыте в Украине, что он запускал стартап, и не один. Тогда мы и решили, что мы просто должны сделать что-нибудь вместе. Мне было интересно сделать что-то именно в фемтехе (female technology) — это технология, которая решает женские проблемы, такие как менопауза, боли при менструации, бесплодии и т.д.

Анна и Иван во время интервью. Фото: Новини.LIVE

Начали мы работать над приложением для беременных, и дальше мы начали сотрудничать с крупными компаниями в разрезе поддержки женщин в разных отраслях. Сейчас, к примеру, мы работаем с разными заводами, такими как Тойота. Мы можем оптимизировать рабочее место женщины, чтобы они (женщины) были более продуктивными на работе.

— На кого рассчитано приложение Moonly?

Иван: Первоначально мы хотели сделать консьюмер-приложение, но мы не могли особо быть конкурентоспособными после анализа приложений, которые уже были на японском рынке. Тогда мы решили сделать упор на современный интерфейс и понятность для нашего конечного потребителя. Поначалу мы хотели делать приложение только на японский рынок, но сейчас у нас есть амбиции выходить на международный. Начнём с Азии, а потом, возможно, сделаем и американскую локализацию.

Анна: В Японии все еще существует так называемый "gender gap". Японкам очень сложно после беременности восстанавливаться и возвращаться к работе, сложно занимать руководящие должности. И, как показывает статистика, одна из основных причин — проблемы со здоровьем.

Логотип приложения Moonly. Фото: Flora

Менопауза тоже одна из проблем, ведь увеличивается количество женщин, занимающих руководящие позиции в возрасте 40-50 лет, а это время, когда проявляются первые симптомы. В целом, это тема "табу" в Японии, и никто не идет с этой проблемой к гинекологу, а просто покидают свое рабочее место.

Мы начали разрабатывать пакет решений, который мог бы помочь женщинам, работающим в разных областях. Мы стараемся понять, какие элементы рабочего дня женщины каким образом влияют на ее производительность, и как ее улучшить.

Из сервисов, которые мы сейчас делаем — мы анализируем данные, и в конце женщина получает платформу, где она может онлайн поговорить с профильным врачом, женщине пришлют необходимые медикаменты (при необходимости) или специальные товары, например специальное белье, которое она может носить под время менструации или специальные браслеты, помогающие при менопаузе. Также мы используем AI-технологии, чтобы более персонализированно подходить к каждой клиентке.

— Можно ли сказать, что кроме отслеживания цикла ваше приложение несет и образовательную миссию?

Иван: Да, мы проводим разные семинары, снимаем образовательные видео по запросу компаний. Сначала мы проводим большой опрос среди женщин-работниц компании, а уже после этого мы видим, какие проблемные моменты, и с чем будем работать дальше, и, конечно же, предлагаем решения.

Анна и Иван. Фото: Kyoto OBC

Анна: Мы помогаем заводам адаптировать рабочие смены, согласно тому, в каком физиологическом состоянии находится та или иная женщина-работница. Для мужчин в компаниях мы также проводим семинары, чтобы они тоже имели представление, почему женщине нужен, к примеру, в определенные периоды более длительный перерыв и, чтобы они с большим пониманием относились к этому.

— Как вы видите развитие индустрии здоровья?

Анна: Сфера медицины и здоровья идет в сторону персонализации. Поэтому тот, кто будет иметь больше данных, будет лучше знать своего клиента, какие болезни у него были в прошлом, кем он работает, чего хочет, тот выиграет первенство в индустрии. Мы собираемся быть крупнейшими игроками на рынке, что касается женщины и ее здоровья.

— Что вы пожелаете тем, кто хочет создать свой стар-ап?

Иван: Мне кажется, что нет какого-то золотого правила для всех. Хотя есть вещи, которые, скорее всего, помогут тебе добиться так называемого успеха. Надо просто работать. Много работать и не бояться менять планы на своем пути.

Анна: Украинцы могут создать бизнес с нуля где угодно, абсолютно в любой точке мира. Не останавливайтесь!